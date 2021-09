A casi todos nos encanta el chocolate, y es muy utilizado hoy en día en la mayoría de los postres que consumimos. Es conocido por su delicioso y dulce sabor, que se debe principalmente a las grasas y azucares que se le añaden. Debido a esos componentes se considera que no es saludable, aunque esto depende de la variedad de chocolate. ¿Conoces que tipos de chocolate existen y cuáles son sus características? Aquí los explicaremos todos. No te olvides de que, si eliges un producto de calidad con un alto porcentaje en cacao, es muy saludable.

El origen de un delicioso producto

El chocolate proviene del cacao, que es muy saludable. Cuanto más porcentaje de cacao tenga más sano es, por esta razón es que hay unos más beneficiosos que otros. Entre los tipos de chocolate tenemos el negro, que se caracteriza por tener un mínimo de 43 % de materia seca de cacao. De esa cantidad un 26% es manteca de cacao.

La cantidad de cacao que existe en los chocolates negros ronda entre el 50 y 70%, aunque podemos encontrar tabletas de hasta 85%. Este tipo es el más saludable de todos, contiene antioxidantes y tiene un alto valor nutritivo. Además, disminuye la presión arterial y los niveles de colesterol malo. Favorece la salud cardiaca y estimula las defensas.

La opción del chocolate con leche

El chocolate con leche es el más famoso por ser el favorito de los más pequeños gracias a su dulce sabor. Este producto además de contener mínimo un 25 % de cacao es elaborado con azúcar y leche o algún otro producto lácteo. No es muy saludable, por lo que se debe consumir con moderación.

Aunque sí ofrece algunos nutrientes. Es rico en carbohidratos y en proteínas. También aporta minerales como el fosforo, potasio, sodio y calcio, así como vitamina B1, B2, B3, B6 y C.

El chocolate blanco, ¿es chocolate?

El chocolate blanco no lleva cacao en polvo. No es muy saludable por su contenido de 20 % de manteca de cacao, 55 % de azúcar, manteca y edulcorantes. Ya que posee una gran cantidad de calorías y grasas no es aconsejable consumirlo con frecuencia. Para los que desean bajar de peso tampoco está recomendado.

¿Qué ocurre si tiene frutas, cereales o frutos secos?

El chocolate con frutas también es muy consumido. Puede ser solo o con leche y se le agrega una cantidad de frutas secas, troceadas, enteras o confitadas. El contenido en frutas generalmente oscila entre el 5% y el 40%.

Por último tenemos el chocolate con cereales o frutos secos. A este se le agrega hasta un 40% de frutos como almendras o avellanas, o también cereales en trozos o enteros.

¿Ya conocías los tipos de chocolate que existen y cuáles son sus características? ¿Cuéntanos cuál es tu favorito? Si no los has probado es momento de hacerlo.