La línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia volverá a estar operativa desde este jueves, tras días cerrada por los efectos de la DANA que ha azotado la zona, según ha anunciado este lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente. Renfe ha vuelto este lunes a poner a la venta, a partir de las 14.00 horas, los billetes de alta velocidad de sus servicios a Valencia para viajar a partir del jueves, después de que haya estado cortada 16 días.

La puesta en servicio de la línea a partir del próximo jueves, 14 de noviembre, también supondrá la vuelta de Ouigo e Iryo en sus horarios habituales.

Los equipos de Adif y del Ministerio han estado trabajando estas dos últimas semanas en turnos de 24 horas y sin interrupción (salvo por causas climatológicas) para arreglar los 1,2 kilómetros de vías que desparecieron por las lluvias del pasado 29 de octubre, principalmente en los túneles de Chiva y Torrent.

Al menos 11.400 personas se han visto afectadas cada día por la interrupción del servicio en Renfe, a los que se suman otros 5.700 pasajeros diarios de Iryo y 4.000 de Ouigo, por lo que en estos 14 días cerca de 340.000 plazas no se han podido poner en circulación, sin contar los asientos adicionales que se ponen los fines de semana y festivos.

Por otra parte, está previsto que el miércoles esté operativo el bypass de la autopista A-7 y este lunes el de la N-330.

Sánchez: nuevas medidas

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo real decreto ley con 110 medidas adicionales para hacer frente a la catástrofe provocada por la DANA, con una inversión agregada de 3.765 millones de euros.

El presidente del Gobierno ha comparecido tras la reunión del Consejo de Ministros -que se ha celebrado de manera anticipada este lunes- para anunciar nuevas medidas y ayudas para los afectados por la DANA, que se sumarán al primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros aprobado la semana pasada.

Pedro Sánchez ha explicado que las medidas, que tienen como objetivo dar respuesta inmediata a la catástrofe y reconstruir las zonas afectadas, se aprueban con carácter de urgencia y, por tanto, van a entrar en vigor nada más sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Todas las medidas adoptadas la pasada semana, más las nuevas medidas aprobadas este lunes, permitirán a 400.000 trabajadores mantener sus ingresos, y ayudarán a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir sus necesidades más básicas.

Una de las medidas incluidas en este nuevo paquete es la extensión de las ayudas por daños a viviendas a los propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas. «Por tanto, no solamente son los propietarios, sino también aquellos propietarios que vivían en esas viviendas, también aquellos propietarios que no residían en ellas, pero que las tenían arrendadas», ha señalado Sánchez.

También se han extendido las compensaciones por pérdidas en enseres a los inquilinos y a los bienes que no sean de primera necesidad.

Además, para que estas ayudas lleguen más rápido, se ha decidido realizar un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos que soliciten las ayudas. «Un anticipo del 50%, de modo que no tengan que esperar mientras se tramita su expediente», ha destacado el presidente.

También se ha extendido el Código de Buenas Prácticas Hipotecario, que se creó en 2022, para que los hogares golpeados por la DANA puedan congelar sus hipotecas durante otros 12 meses adicionales, una vez pasados los 12 meses ya recogidos en el real decreto ley de la semana pasada.

Según el decreto de la semana pasada, las familias podrán acogerse a la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y de capital de préstamos y créditos por un período de tres meses y de otros nueve meses adicionales para el pago del capital, independientemente de que cuenten con garantía hipotecaria.

Esto supone, según ha indicado el presidente Pedro Sánchez, que un ciudadano que tenga una hipoteca media de 120.000 euros, con una cuota mensual de 600 euros, no pagará nada durante los tres primeros meses y durante los siguientes nueve meses sólo pagará intereses, unos 300 euros.

Con el decreto aprobado este lunes, una vez pasado este tiempo, si tuviera un riesgo de vulnerabilidad, ese hogar podrá acogerse al Código y seguir pagando un importe de unos 300 euros durante 12 meses más para toda España y 18 meses más para los que están en zonas afectadas.

Según Sánchez, hasta ahora se han habilitado ya 150 viviendas de titularidad del Gobierno de España, que están situadas dentro o cerca de las zonas dañadas para ponerlas a disposición de los afectados de manera gratuita e inmediata. También se va a destinar 25 millones de euros para comprar viviendas y ampliar el parque para las familias y los hogares damnificados.

En materia laboral, se ha reforzado los ERTE de fuerza mayor para aplicarlos a todas las empresas y trabajadores que, aunque no están localizadas en los municipios afectados, han visto su actividad severamente dañada por la DANA.

También se ha incluido en el paquete la asimilación de la prestación de incapacidad temporal a la de accidente de trabajo, eliminando el requisito de un número de años previos cotizados para poder acceder a ella.

Además, se ha dado luz verde a una nueva prestación extraordinaria por cese parcial para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante 3 meses con la recepción de esta ayuda. Será equivalente al 50% de su base de cotización.