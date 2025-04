El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido a Renfe, a petición de un ciudadano, que indique cuántas veces se cae su página web. Sin embargo, la operadora ferroviaria ha contestado diciendo que no contabiliza estos fallos. Ante esto, la entidad ha pedido a la empresa que indique cuánto dinero invierte en su página.

En marzo y abril de 2024, dos ciudadanos presentaron solicitudes a Renfe para conocer el coste anual de la web y la aplicación móvil de la empresa, así como las compañías responsables de su diseño y mantenimiento.

Además, los interesados también pidieron información sobre las caídas de la web entre 2014 y 2024, el número total de descargas de la aplicación desglosado por plataformas y la cantidad de dispositivos que la tenían instalada.

Tras ello, Renfe respondió argumentando que las preguntas planteadas requerían elaborar informes específicos que distraerían al personal de sus funciones operativas y de negocio.

Ante esta negativa, los solicitantes acudieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para reclamar, alegando que la postura de Renfe era «arbitraria». Los ciudadanos defendieron que la información requerida era accesible y que proporcionarla no implicaba una complejidad que justificara la elaboración de un «informe ad hoc».

Así consta en dos resoluciones dictadas recientemente por el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, recogidas por EP, en las que se estiman las reclamaciones presentadas por las dos personas que solicitaron la información referida.

La web de Renfe

Ante esta situación, el Ministerio de Transportes respondió a la reclamación de los datos de la web diciendo que quien los solicitaba no tenía otra intención que la de «manifestar su descontento con el funcionamiento de la página web de Renfe», y añadió que detallar los costes de su web no supone una «mera agregación o suma de datos», sino que se requería de un tratamiento previo y exhaustivo de varios expedientes correspondientes a un periodo superior a una década. En cuanto a los datos sobre el número de las caídas, el departamento respondió que no podía aportarlos porque no los registraba.

De su lado, el Ministerio dijo que la reclamación de los datos de la app no estaba «motivada ni fundada» y se limitaba a calificar de arbitraria la necesidad de un informe ad hoc para dar respuesta a la solicitud.

El Consejo de Transparencia ha estimado parcialmente la reclamación de información a Renfe y ha instado a la empresa a facilitar el coste de su web por años y a las empresas que se han encargado de su diseño y mantenimiento. En lo que respecta al número de caídas, Transparencia sí admitió el argumento del ministerio.

Por su parte, Transparencia sí ha estimado la petición para que Renfe informe del coste de la app y de la empresa que se encarga de su mantenimiento, pero no ha admitido la petición para detallar el número de descargas por plataforma y el número de dispositivos que la tienen descargada por suponer una «complejidad» que sí implicaría un informe específico.