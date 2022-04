El grupo automovilístico francés Renault ha tomado la decisión de abandonar su actividad en el mercado ruso por el conflicto bélico en Ucrania, pero se reserva el derecho de recompra de su activos en un plazo de entre cinco y seis años, según ha afirmado este miércoles el ministro de Comercio e Industria de Rusia, Denís Mánturov. Una decisión que podría tener un impacto negativo para el fabricante francés, ya que tiene una gran presencia en el país.

«Entre los que debaten con nosotros su marcha (del mercado ruso) se encuentra Renault», dijo Mánturov, citado por la agencia rusa Interfax, durante una visita a Taskent. Además, explicó que debido a la falta de recursos para mantener la producción el grupo francés ha decidido desprenderse del 68% de la acciones la planta AvtoVaz, la mayor de Rusia y Europa del Este, y del 100% de las de la fábrica Avtoframos, antigua Renault Rossía.

El ministro indicó que lo más probable es que la empresa estatal NAMI se haga con el paquete de acciones de AvtoVaz, fabricantes de los vehículos Lada, en una operación que por un valor nominal de «un rublo», con opción de recompra en el plazo de los cinco o seis años siguientes. «Y si en ese periodo realizamos inversiones, estas se contemplarán en el precio. Aquí no habrá ningún regalo», puntualizó.

Opción a recompra

Agregó que el mismo mecanismo de traspaso con opción de recompra se empleará con las acciones de Avtoframos, que quedarán bajo el control de la ciudad de Moscú, donde está situada la planta, que hasta marzo pasado producía varios modelos de Renault.

«Comprar no entra en nuestros planes, menos aún nacionalizar. Pero si las compañías no pueden garantizar el suministro de componentes, no podemos esperar eternamente. Nos veremos obligados a buscar alternativas», advirtió Mánturov.

Tras el comienzo el pasado 24 de febrero de la invasión rusa en Ucrania, que provocó un vendaval de sanciones económicas contra Rusia, numerosas grandes compañías extranjeras han abandonado el país como es el caso ya de General Motors.