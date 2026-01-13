Recibe su primera pensión tras jubilarse y no da crédito: “No compensa”

Para muchos, la jubilación representa la meta dorada tras décadas de esfuerzo. Para Justo, un agricultor de 62 años que ha dedicado su vida al campo, el momento de recibir su primer ingreso como pensionista no ha traído la paz esperada, sino una profunda reflexión sobre el valor del trabajo físico frente a la compensación económica del Estado.

Una vida ligada a la tierra

Justo no es un jubilado cualquiera. Su trayectoria está marcada por el sol, el azadón y el cuidado minucioso de sus tierras. Sin embargo, al cumplir la edad de jubilación y revisar la cuantía de su pensión, la realidad le ha asestado un golpe de descontento. La cifra que ha empezado a percibir le parece tan insuficiente que no ha dudado en compartir su frustración en redes sociales, dejando claro que el esfuerzo de toda una vida no se ve reflejado en el ingreso mensual.

El dilema del agricultor: ¿Vale la pena tanto sacrificio?

La frase que más ha resonado en su testimonio es tajante: «No compensa». Con esta afirmación, Justo pone sobre la mesa un debate que afecta a miles de trabajadores del sector primario en España:

El desgaste físico : años de trabajo manual que pasan factura al cuerpo .

: años de trabajo manual que . La escasa recompensa : pensiones que, en muchos casos, apenas cubren las necesidades básicas tras años de cotización en un sector castigado.

: que, en muchos casos, tras años de cotización en un sector castigado. El cambio de planes: ante la decepción económica, Justo ha tomado una decisión drástica sobre su futuro inmediato. Aunque su intención inicial era mantener cierta actividad en el campo por placer o autoconsumo, la falta de incentivos le ha llevado a replantearse si debe «coger más terreno» o simplemente dejar que la tierra descanse con él.

Un espejo para el sector primario

El caso de este agricultor jubilado se ha convertido en un símbolo de la precariedad que arrastra el campo. Su testimonio no solo habla de números, sino de la dignidad del trabajador rural. La sensación de que el sistema «se queda corto» a la hora de devolver lo aportado es un sentimiento compartido en muchas zonas de la España rural, donde el relevo generacional es casi inexistente debido, precisamente, a estas condiciones.

Justo termina su relato con una mezcla de resignación y realismo, recordando que, aunque el campo siempre será su hogar, la cuenta corriente no entiende de romanticismos agrícolas.