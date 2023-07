Rakuten acelera la venta de Cabify por temor al estallido de la burbuja de las licencias VTC

Rakuten ha acelerado la venta de su participación en Cabify, que puso en el mercado en junio, lo que puede implicar una rebaja del precio, según fuentes conocedoras de la situación. Estas prisas derivan del temor del grupo japonés a una pérdida de valor de las licencias VTC, incluso aunque el Partido Popular alcance el Gobierno en las elecciones del día 23. Y este movimiento ha puesto nerviosos al resto de accionistas, cuyas participaciones también valdrán menos si la operación se ejecuta.

Rakuten, patrocinador del Fútbol Club Barcelona entre 2017 y 2022, posee el 47% de la empresa española de vehículos con conductor. Inicialmente, el plan era sacarla a Bolsa, pero el mes pasado decidió desmarcarse de sus socios y encargar a UBS la búsqueda de un comprador para su porcentaje, que valoraba inicialmente en unos 500 millones, según publicaron varios medios. Cabify facturó 700 millones en 2022 y alcanzó el break even, con lo que este año espera registrar beneficios. Asimismo, asegura que posee el 45% de las licencias de VTC en España.

Ante las dificultades para encontrar comprador y la proximidad de los comicios, la compañía asiática ha decidido meter una marcha más en el proceso, siempre según las fuentes. A primera vista, parece contraintuitivo ya que se supone que un eventual Gobierno de Alberto Núñez Feijóo no va apoyar medidas como el famoso decreto de Pedro Sánchez que considera al taxi servicio público para poder esquivar la sentencia europea que anulaba la proporción de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi.

Licencias, de 80.000 a 40.000 euros

Sin embargo, desde el sector no se espera un apoyo relevante del Partido Popular a las empresas de VTC. «En el PP piensan que, si se siguen posicionando a favor de las VTC, al final van a sufrir la beligerancia de los taxistas y no les va a reportar ningún beneficio. Así que la previsión es que no hagan nada en este sector, como Rajoy», señala una de las fuentes.

La derivada es que, sin ese apoyo político que anule la protección al taxi del actual Gobierno, estas empresas creen que lo van a tener complicado. De hecho, hay estudios que estiman que el precio de las licencias VTC puede bajar desde los niveles actuales de 75.000-80.000 euros hacia la zona de 40.000 euros. Si estas previsiones se cumplen, el quebranto para Cabify sería enorme.

Y ese temor es precisamente lo que ha impulsado a Rakuten a aceptar una rebaja del precio de su participación para venderla cuanto antes, ya que teme que, cuanto más espere, menos valdrá.

Enfado de los accionistas

Como es lógico, este movimiento no ha gustado nada al resto de accionistas, ya que reducirá el valor de sus respectivas inversiones que también quieren deshacer en algunos casos (de ahí el proyecto de salida a Bolsa). «Rakuten fija precio y los demás, o se tienen que quedar más tiempo en el capital, o vender al mismo precio que los japoneses como mucho», señala otra de las fuentes.

Estos accionistas son Seaya Ventures (fondo de inversión de Beatriz González, la hija del expresidente de BBVA Francisco González), otros fondos como Brendan Wallace y Endevor Catalyst, Mutua Madrileña (el último en llegar hace un año) y Rosauro Varo, que recientemente dimitió como consejero de Prisa y fue nombrado vicepresidente de Movistar Plus.