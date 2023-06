El taxi tiene las de ganar en su batalla legal contra las VTC. Una fuente conocedora de la negociación en curso entre este sector y el Ministerio de Transportes ha asegurado a OKDIARIO que el decreto-ley que el Gobierno prepara tras sus reuniones con el sector del taxi puede elevar este tipo de transporte urbano a la categoría de servicio público. “Este matiz puede perjudicar al sector VTC”, señala esta fuente, que también afirma que el Gobierno puede anunciar esta medida bien este martes tras el Consejo de Ministros, bien la próxima semana.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 8 de junio en la que se tumbaba la restricción que limitaba a uno los vehículos VTC que podían circular por cada 30 taxis, el Gobierno y las patronales del taxi comenzaron a negociar una nueva legislación para evitar que este fallo perjudicase a los taxistas. Tal como han manifestado siempre desde sus patronales, el sector VTC quedó totalmente al margen de estas negociaciones hasta su reunión, el pasado viernes.

De nuevo a los tribunales

Sin embargo, tal como insiste la mencionada fuente, la sentencia del TJUE considera tanto a taxi como a VTCs servicios “al público”, no servicios públicos. Es decir, es posible que el Gobierno baraje otorgar a este medio de transporte la misma categoría que la sanidad o la educación, en detrimento de las VTC, lo que empujaría el caso de nuevo a los tribunales: de ser publicado este martes este decreto ley, esto supondrá “un problema para el sector VTC”: “Los baja al barro otra vez”. “No se puede diferenciar entre taxi y VTC en este sentido porque ambos son servicios al público”, recalca esta fuente, que apunta también que no todos los taxistas defienden esta postura.

“El sector VTC no aspira a tener paradas ni a ser detenido a mano alzada ni nada de eso”, afirma y defiende: “Si introducen este matiz, esto puede dar pie a que los entes locales diferencien aún más al taxi de las VTC”. Sin embargo, la sentencia del TJUE deja claro que el taxi no puede recibir privilegios en discriminación del sector VTC: este tribunal concluyó que la viabilidad económica de los servicios del taxi no constituye una razón imperiosa de interés general que justificase el actual statu quo. En su sentencia, los magistrados afirmaron, al igual que lo había hecho el abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar en su dictamen (preceptivo pero no vinculante) emitido el pasado diciembre que “garantizar la viabilidad económica de los servicios del taxi” no permite imponer la restricción de un VTC por cada 30 taxis.

100.000 licencias en Madrid

El objetivo del sector del taxi era que el Gobierno regulase bajo algún otro parámetro, como el medioambiente o la congestión del tráfico, la cantidad de licencias VTC que pudiesen operar tras la caída de la actual limitación por la sentencia europea. En opinión de las patronales del taxi, el fin de esta limitación puede llevar a una «irrupción desproporcionada» de este tipo de vehículos que obedezca únicamente a «intereses especulativos», con lo que se perjudicará el medioambiente pero también la circulación. ANTAXI, la patronal mayoritaria entre los taxistas, asegura que en la Comunidad de Madrid podrían aflorar 100.000 licencias VTC, lo que congestionaría severamente el tráfico: «Este mercado roto sólo interesa a las plataformas». La estimación para Cataluña es de 22.000.