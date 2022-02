Los países de la Unión Europea se guardan la posibilidad de excluir a Rusia del sistema de pagos internacional que usan los bancos, clave para aislar económicamente al país ya que determina los códigos bancarios que son necesarios para realizar o recibir cualquier transferencia internacional. Pero, ¿qué es el sistema SWIFT y por qué supone una amenaza para Rusia?

La respuesta más rápida a que qué es SWFT es que son las siglas por las que se conoce la Society for World Interbank Financial Telecommunication. Esta es una cooperativa de sociedades financieras, fundamentalmente bancos, a los que presta servicio y que dirige desde el 1 de julio de 2019 el español Javier Pérez-Tasso. Se creó en 1973, cuando se estableció en Bruselas con más de 200 entidades; en 1976 ya tenía más de 500 miembros en más de quince países, pero todavía estaba en pruebas y no fue hasta 1977 cuando comenzaron a enviarse los primeros mensajes.

Diez años después tenía 2.161 clientes en 61 países y ya había enviado más de 192 millones de mensajes, y en la actualidad supera los 9.000 miembros a nivel mundial. El principal motivo por el que SWIFT es conocido es por ser un código internacional que presta a sus socios un servicio de mensajería cifrada que posibilita las transferencias internacionales de fondos.

SWIFT determina los códigos bancarios, conocidos como BIC, que son necesarios para realizar o recibir una transferencia internacional, por lo que puede llegar a ser una herramienta muy útil para Europa si quiere aislar económicamente a Rusia.

El Whatsapp de los bancos

El código BIC, acrónimo de Bank Identifier Code, también conocido directamente como SWIFT sirve para identificar al banco beneficiario de una transferencia y es un código internacional alfanumérico que puede constar de 8 u 11 caracteres. El código de 8 caracteres incluye información de la entidad, de cada país y de la localidad. Y el de 11, además de todo lo anterior, incluye la información concreta de una sucursal.

Cuando un cliente realiza una transferencia internacional a favor de otro, el banco emisor genera un mensaje cifrado, ese código BIC o SWIFT, que indica de qué manera va a hacer llegar los fondos a ese cliente, con todo tipo de detalle como fechas, divisas, gastos o a través de qué entidades. Es la prueba de la realización irrevocable de una transferencia internacional, y proporciona seguridad e información al receptor.

SWIFT, «arma de destrucción (económica) masiva”

Una vez explicado qué es SWIFT, la segunda cuestión es por qué la UE no ha incluido la salida de Rusia de este sistema entre su batería de sanciones económicas, tal y como ha pedido Ucrania en innumerables ocasiones desde que comenzó el conflicto.

Los expertos de Mirabaud califican a este sistema como “un arma de destrucción (económica) masiva”. Aunque no es fácil saber las consecuencias exactas de una exclusión del sistema SWIFT, los analistas del banco privado suizo recuerdan que en 2014, como consecuencia del conflicto en Crimea, el Reino Unido pidió a los líderes de la UE que consideraran esa opción. Alexei Kudrin, exministro de Finanzas de Rusia, pronosticó que tal medida podría conducir a una caída del 5% en el PIB de Rusia. Al final, se abandonó la campaña de presión.

Consecuencias para Rusia

Un ejemplo claro de las consecuencias que para un país tiene su exclusión del sistema es el de Irán. Tras las desconexión de sus bancos, el el país perdió casi la mitad de sus ingresos por exportación de petróleo y el 30% de su comercio exterior. “El impacto en la economía rusa sería igualmente devastador, especialmente a corto plazo. Rusia depende en gran medida de SWIFT debido a sus exportaciones de hidrocarburos multimillonarias. El corte detendría todas las transacciones internacionales, desencadenaría la volatilidad de la moneda y provocaría salidas masivas de capital”, explican también en Mirabaud.

Si finalmente los países de la UE deciden excluir a Rusia del sistema SWIFT, la última palabra será la del comité de esta sociedad, pues es quien tiene el derecho de expulsar o incorporar a sus socios.