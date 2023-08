Puedes perder la pensión si no has hecho todavía este trámite: la Seguridad Social no te perdonará

El peligro de perder tu pensión en caso de que no hagas lo que solicita y recomienda la Seguridad Social es un hecho y es que el organismo público ha lanzado recientemente una lista de advertencias de cara a los pensionistas, que deben ser tenidas muy en cuenta. A continuación desglosamos las más relevantes, que ponen en riesgo el futuro de las personas y que, por ello, se convierten en algo prácticamente de obligado cumplimiento.

Un 25% de los pensionistas en España, una cifra que asciende a más de dos millones de personas que cobran la jubilación en territorio nacional, se atienen a la posibilidad de ser sancionados con una multa en caso de no presentar un certificado de rentas cuando prevean que pueden superar la cuantía que da derecho a percibir el complemento a mínimos, lo que supone una ayuda extraordinaria de cara a las pensiones inferiores a la mínima.

Cobrar una cantidad considerada como extraordinaria para el ente público repercute en 30’40 euros al mes, algo que no es considerable teniendo en cuenta el tiempo que vivimos, donde todos los precios han subido, pero es un beneficio al que muchos pensionistas no quieren renunciar, por mucho que el importe no exceda lo que se puede gastar en una comida en un restaurante u otras actividades simples.

Trámites obligatorios para pensionistas

Los otros trámites a los que deben atender los pensionistas y que son de obligado cumplimiento en caso de que se perciba una pensión contributiva los repasamos a continuación. El primero está relacionado con la comunicación de cualquier variación que pueda haber en los datos del beneficiario de una pensión. Hablamos de casos como el cambio de domicilio o una alteración de la situación económica del ciudadano en cuestión, que tendrá que comunicarlo lo antes posible a la Seguridad Social. En caso de no hacerlo, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene la posibilidad de recibir consecuencias como multas o, aunque suene exagerado, incluso la pérdida de la pensión.

El otro trámite que se convierte en algo de obligado cumplimiento para los ciudadanos que reciben una pensión en España, de algún tipo, es presentar la fe de vida. Este documento se aplica sólo a los pensionistas que residen en el extranjero, y tiene que ser presentado durante el primer trimestre de cada año. Si no se hace, la Seguridad Social cuenta con potestad para poner la pensión en suspenso y esta no será reactivada hasta que se envíe el documento.