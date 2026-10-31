¿Puede la comunidad paralizar las obras de un vecino? La Ley de Propiedad Horizontal confirma los casos en los que sí podría

Hacer obras en casa es una decisión que a priori corresponde únicamente a la persona que vive allí, es decir, el propietario. Ya sea para hacer una cocina nueva, reformar el baño o poner suelo laminado, no se necesita que toda la comunidad de vecinos esté de acuerdo o de permiso. Sin embargo, el hecho de vivir en un edificio implica compartir elementos que no pertenecen sólo a una vivienda y ahí es donde podemos encontrarnos ciertos límites, especialmente cuando la obra que queremos hacer puede acabar afectando a la estructura, la fachada, las instalaciones comunes o incluso a los derechos de otro propietario.

Para saber cómo proceder de forma correcta con respecto a las obras en casa, podemos recurrir, o consultar, la Ley de Propiedad Horizontal ya que esta explica con bastante claridad hasta dónde puede llegar cada vecino y qué puede hacer la comunidad cuando considera que una obra ha traspasado esos límites. Además, desde el pasado 23 de octubre está en vigor la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que ha introducido cambios en esta normativa relacionados especialmente con la accesibilidad de los edificios. Eso no significa que la comunidad pueda detener cualquier reforma que le moleste, pero sí existen situaciones en las que puede exigir el cese de las obras e incluso acudir a los tribunales si el propietario continúa adelante.

Las obras que puedes hacer dentro de tu vivienda sin pedir permiso

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones y servicios de su piso o local, pero añade varios límites ya que las obras no pueden poner en peligro la seguridad del edificio, modificar su estructura general, alterar su configuración o aspecto exterior ni perjudicar los derechos de otro propietario. Además, el vecino debe comunicar previamente los trabajos a quien represente a la comunidad.

Por eso, una reforma habitual dentro de una vivienda, como cambiar los muebles de la cocina, renovar un cuarto de baño o sustituir el pavimento, no requiere normalmente una votación de la junta siempre que no se toque ningún elemento común ni se produzca alguna de esas alteraciones. Otra cosa distinta es tirar un muro de carga, modificar elementos de la fachada, cerrar una terraza o intervenir sobre instalaciones que pertenecen al conjunto del edificio ya que en ese momento la reforma deja de afectar únicamente al interior de la casa.

Cuándo puede intervenir la comunidad de propietarios

La comunidad puede actuar cuando las obras afectan a elementos comunes o incumplen los límites marcados por la Ley de Propiedad Horizontal. El propietario tampoco puede realizar modificaciones por su cuenta en otras partes del inmueble que no formen parte de su vivienda. Si detecta una reparación urgente en una zona común, la ley establece que debe comunicarla al administrador en lugar de intervenir directamente.

También pueden surgir problemas cuando las obras terminan generando molestias que van más allá de las normales en cualquier reforma. En concreto, el artículo 7.2 prohíbe tanto al propietario como a quien ocupe la vivienda desarrollar actividades que estén prohibidas en los estatutos, causen daños en la finca o incumplan las normas relativas a actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Esto no significa que cualquier ruido de una obra permita exigir automáticamente que se paralice. Una reforma genera inevitablemente polvo, movimiento de materiales y ruido durante determinados momentos. El problema aparece cuando se incumplen los horarios municipales, se mantienen molestias injustificadas o se realizan trabajos que vulneran las normas de la propia comunidad.

El presidente puede exigir que cese una actividad

Cuando se produce alguna de las situaciones contempladas en el artículo 7.2, el presidente de la comunidad puede requerir al vecino para que deje inmediatamente de realizar la actividad y lo puede hacer por iniciativa propia o después de que se lo solicite otro propietario u ocupante del edificio. Y si el vecino continúa, la comunidad puede iniciar las acciones judiciales correspondientes. Y aquí las consecuencias pueden ir más allá de obligar a detener unos trabajos.

Cuando el conflicto termina en los tribunales, el juez puede acordar el cese definitivo de la actividad, establecer una indemnización por los daños y perjuicios causados y, en determinados casos previstos por la LPH, privar al propietario u ocupante del derecho a utilizar la vivienda o local durante un periodo que puede llegar hasta los tres años.

La nueva Ley 4/2026 cambia las obligaciones sobre accesibilidad

La Ley 4/2026 también ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal en materia de accesibilidad. La norma refuerza la obligación de realizar determinadas obras, como rampas o ascensores, cuando sean necesarias para personas con discapacidad o mayores de 70 años. En cualquier caso, una reforma dentro de una vivienda puede hacerse sin autorización siempre que no afecte a la estructura, la fachada o los elementos comunes. Si los modifica sin permiso, la comunidad puede exigir que las obras se paralicen.