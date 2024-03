Los propietarios de pisos turísticos consideran que los resultados de esta Semana Santa de 2024 serán positivos para el sector, pero auguran subidas de precios de cara a fin de año, especialmente provocados por las diferentes regulaciones que limitan el número de licencias. La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) afirma que en ciudades como Barcelona se ha superado el 85% de ocupación de este tipo de inmuebles en estas vacaciones y que la demanda es creciente desde la pandemia.

Enrique Alcántara, miembro de Federatur y presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), explica a OKDIARIO que «las perspectivas del sector para esta Semana Santa son muy buenas». El propietario asegura que «la demanda de apartamentos turísticos no ha dejado de crecer desde el Covid».

Estas circunstancias se dan porque la pandemia «fue un punto de inflexión en el que la gente probó este tipo de alojamiento por seguridad y no ha vuelto a cambiar», por tanto, los propietarios se encuentran «satisfechos» por los niveles de ocupación.

Sin embargo, el sector muestra su preocupación por el futuro: «No hay nuevas licencias desde el mes de noviembre y, por lo tanto, las ya existentes están más demandadas, algo que provocará que el precio medio acabe subiendo».

Limitación de los pisos turísticos

Las subidas de precios se deben a las trabas que la Administración está generando para reducir este tipo de inmuebles. Por ejemplo, el Decreto Ley con el que el Gobierno de Pere Aragonés busca limitar el número de pisos turísticos en Cataluña establece que «se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes».

El Gobierno regional cede a las localidades la competencia de decidir quiénes serán los afectados: «Los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda».

El Decreto de Aragonés perjudica a este tipo de inmuebles turísticos, pero «beneficia a los grandes hoteles», según Federatur. Precisamente, el presidente de la Generalitat pertenece a una familia poseedora de varios grandes complejos turísticos. Por ejemplo, el padre del político de ERC, Josep Aragonés Poch, gestiona junto a su hermano la empresa Protohoteles S.A., a la que pertenece una famosa cadena llamada Golden Hotels.

La presión de los políticos catalanes al sector no es nueva: «En Barcelona ya hace casi diez años que no hay nuevas licencias, y en el resto de Cataluña, 240 municipios turísticos no producen nuevas licencias». Esta limitación en la comunidad autónoma que dirige Aragonés será la principal razón de la futura subida de precios en la región, según Alcántara.

Por ello, Federatur pide que las elecciones catalanas sirvan para replantearse la normativa: «Tiene que haber un compromiso muy claro por parte de las fuerzas políticas para regular bien, con datos, desde el conocimiento y con el consejo de los expertos. En este tipo de alojamiento hay que regular siempre con datos. Este es el compromiso que tenemos que exigir, además de que se derogue el decreto actual, que está hecho absolutamente desde la de la más profunda ignorancia».

Positiva Semana Santa

Las buenas previsiones de los resultados de esta Semana Santa se dan en todo el sector turístico. Tanto las patronales de hoteles, como las de las agencias de viajes, las aerolíneas como Iberia o Air Europa, Renfe y las compañías de transporte en autobús, afirman que han tenido que ampliar su oferta con más vuelos o plazas para satisfacer la alta demanda de este periodo vacacional en España.

En cuanto a las aerolíneas, el grupo Iberia -Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum- operarán un total de 5.471 vuelos durante esta Semana Santa, un 7,69% más que el año anterior, lo que supone una oferta de más de un millón de plazas para viajar entre el 22 de marzo y el 1 de abril.

Por su parte, Renfe habrá ofrecido al final la semana más de 2,5 millones de plazas entre todos sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia con motivo de las vacaciones, para viajar desde el pasado 22 de marzo hasta el próximo 1 de abril.

De esta forma, la compañía incrementará para estos días la capacidad con más de 40.000 plazas extra a los destinos más demandados, según ha informado en un comunicado.