El producto milagroso de Mercadona para brillar en Nochevieja

Quedan apenas tres días para Nochevieja, una noche hecha para celebrar a lo grande el cambio de año y para brillar, especialmente tras un par de años en los que las restricciones por la pandemia no permitieron hacerlo en las mismas condiciones en la que siempre se había hecho. Hoy te mostramos un productazo de Mercadona para que puedas brillar en Nochevieja como siempre has soñado hacerlo… ¡arrasarás con un look increíble!.

No cabe duda de que la última noche del año es una noche para disfrutar, para brillar, tanto con la ropa que te pongas como con tu propia piel, con tu cabello, por lo que tienes que buscar prendas y productos que te ayuden a hacerlo con las mayores garantías. ¡Entra en 2023 dejándote ver!.

La leche autobronceadora de Mercadona que te hará brillar

Se trata de la Leche corporal autobronceadora Deliplus, un productazo de la sección de belleza del supermercado valenciano que es ideal para lograr un bronceado espectacular en pleno invierno y que luzcas en Nochevieja un tono radiante y llamativo en tu piel. Actualmente está disponible en un bote de 250 ml con un precio de 3,50€ un chollo ya que ha bajado de precio, hasta hace poco el mismo bote costaba un eurito más de lo que cuesta ahora.

Esta leche autobronceadora de Mercadona tiene una textura sedosa y suave que garantiza un acabado natural y uniforme, con un bronceado medio tirando a dorado, ideal para su aplicación en todo el cuerpo pero no en la cara, ya que los resultados no se verían tan naturales. Es tan eficaz que bastará una única aplicación para lograr un bronceado suave muy atractivo, aunque se recomiendan dos pasadas, y tras 2-3 horas ya verás los resultados definitivos, por lo que ten paciencia y espera ese tiempo para saber cómo te quedará realmente.

Además de darle un toque increíble a tu piel que será sin duda uno de tus mejores aliados para Nochevieja, esta leche corporal tiene un altísimo poder hidratante ya que entre sus ingredientes cuenta con vitamina E. Por si eso fuera poco, es una crema que está perfumada, por lo que sin duda lo tiene todo para hacerte brillar y destacar en las celebraciones de entrada al nuevo año.

Si quieres darle un toque diferente a tu piel esta Nochevieja, sin duda esta leche autobronceadora de Mercadona es una de tus mejores opciones… ¡comprobarás resultados espectaculares en cuestión de minutos!.