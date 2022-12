4 ideas para un maquillaje de Nochevieja bonito y elegante

Hay tantas cosas para amar en la víspera de Año Nuevo: hacer propósitos para el próximo año, decidir los planes de la fiesta y lograr hermosos looks de maquillaje de Nochevieja. Es innegable que la fiesta exige combinar looks de temporada y maquillaje facial a juego, y es un buen momento para probar algo brillante o llamativo. Únete a la diversión y sumérgete en estas 4 ideas de maquillaje para Nochevieja con un resultado bonito y elegante.

4 ideas para un maquillaje impecable de Nochevieja

La víspera de Año Nuevo significa celebrar con familiares y amigos, pero también significa lucir nuestro mejor maquillaje de Nochevieja. Sin olvidar nuestras uñas muy decoradas y un peinado con todos los complementos. Después de todo, es la excusa perfecta para mimarte con tu look de belleza y probar algunas de las tendencias que has visto en las redes sociales durante el último año.

En cuanto al maquillaje de Año Nuevo , es difícil resistirse al encanto de tu labial rojo favorito. Pero también es un buen momento para probar un delineador de ojos intenso, la sombra de ojos de neón, las cejas brillantes o los los párpados dorados. Pero a todo ello le podemos sumar otras ideas como estas que ahora os enumeramos, las mejores para lucir elegante y bella en la noche del 31 de diciembre.

Nude brillante

El maquillaje nude no tiene por qué ser aburrido y este magnífico maquillaje es prueba de ello. El hermoso tema de color rosa dorado ligeramente nupcial presenta un ojo brillante, pestañas revoloteantes y labios neutrales, para un glamour femenino perfecto. También es una forma deliciosa de experimentar ese brillo característico de Año Nuevo, sin dejar de ser increíblemente usable.

Dorado clásico

Para un brillo clásico de Año Nuevo, agrega un poco de brillo a tu look con este llamativo ojo. Completado con unas buenas pestañas y además, el uso de un labial nude oscuro que tenga solo un toque de brillo (así como esas cejas bellamente esculpidas), este aspecto reluciente elevará cualquier atuendo.

Vuelta al pasado

Si buscas algo un poco diferente pero que siga siendo un clásico, ¿por qué no pruebas este look inspirado en Gatsby de los años 20 , con un lápiz labial rojo intenso y cejas peinadas de aspecto natural? Dale a tus ojos un toque de luz con esquinas resaltadas y moderniza un poco todo el look con pestañas ondulantes. Y si quieres dedicarte al look flapper, prueba a hacerte ondas con los dedos. Trabajan con todos los largos de cabello; solo ata tu cabello más largo en un moño, ya que el cabello corto estaba de moda en ese momento.

Bronceado y dorado

Este maquillaje neutral incluye un ojo mate suave, un delineado «cat eye» y un labio brillante. Los tonos bronceados y bañados por el sol ofrecen un acabado sutil pero sofisticado que complementa los vestidos más relucientes (que podrían verse eclipsados ​​​​con un maquillaje reluciente a juego). Usa tu cabello detrás de las orejas, como aquí, o átalo lejos de tu cara para estilizar tu rostro y resaltar tus grandes ojos.