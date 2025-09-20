Esta semana, por primera vez desde enero, se ha reducido la prima negativa con que cotiza el BBVA frente al Banco Sabadell (es decir, el Sabadell vale más en solitario de lo que ofrece el BBVA por él en la OPA). Un movimiento que se explica porque el mercado empieza a conceder menos probabilidades a que el banco que preside Carlos Torres mejore el precio en el último momento, algo que se daba casi por hecho hasta ahora.

La prima negativa llegó a un máximo del 14,50% (el Sabadell valía un 14,5% más que la oferta) el 29 de julio y se encontraba en torno al 10% hasta la semana pasada. En la actual, ha llegado a caer al 5,1%, aunque el viernes volvió a ampliarse a niveles del 7,6% gracias a una fuerte subida de la acción del banco que preside Josep Oliu.

Esto significa que el mercado sigue pensando que habrá una mejora de precio -en caso contrario, la prima negativa habría desaparecido por completo-, aunque cada vez le concede menos probabilidades. No hay que olvidar que Torres y su consejero delegado, Onur Genç, han repetido hasta la saciedad que no van a subir la oferta.

«El mercado y los asesores del BBVA siguen presionando para que suba el precio si quiere evitar el fracaso de la OPA sobre el Sabadell. Un fracaso que sería muy doloroso después de casi dos años trabajando en la operación y que sería fácil de evitar: subir 1.500 ó 2.000 millones no es un problema para un banco que capitaliza casi 100.000», explica un gestor de fondos de inversión.

Como adelantó OKDIARIO, UBS (uno de los asesores del BBVA junto a JP Morgan) está presionando con fuerza al consejo para que suba el precio a última hora, pero, de momento, no ha logrado su objetivo. En caso contrario, el banco suizo considera que no acudirá nadie a la oferta.

El gestor citado asegura que «Torres no tendría problemas en el consejo para subir el precio. Es verdad que pagaría más por algo que vale menos (por las menores sinergias), pero, si no va nadie a la OPA, hará el ridículo y eso sería mucho peor. Sobre todo, después de todo el trabajo y el tiempo invertidos en la operación».

Ahora bien, sí puede tener otro tipo de problemas: legales. Como también adelantó este medio, si sube el precio después de negarlo reiteradamente, la CNMV puede considerar que se trata de manipulación de mercado y sancionar al banco con una fuerte multa que incluso puede conllevar la inhabilitación de Torres por el BCE. No obstante, en el folleto de la OPA no se descarta por completo la mejora de la oferta.

¿Qué pasa si desaparece la prima?

El BBVA tiene hasta el próximo miércoles, día 24, para mejorar el precio de la OPA por los plazos que impone la normativa de Estados Unidos (cotiza en Wall Street).

Otra cuestión es qué pasaría si no sube la oferta y, como consecuencia lógica, la prima negativa desaparece y las cotizaciones de BBVA y Sabadell se ajustan a la ecuación de canje. En ese caso, puede darse una situación paradójica: que la OPA del BBVA parezca más atractiva al desaparecer la alternativa de vender Sabadell en Bolsa a un precio más alto.

Otro inversor profesional cree que esta posibilidad es muy remota: «El Sabadell sigue teniendo un as en la manga que es el megadividendo de 2.500 millones por la venta de TSB. Entre ir a la OPA sin mejora de precio y cobrar ese dinero, casi todo el mundo elegirá lo segundo. Y eso hará que, si la cotización del Sabadell cae, la gente compre y vuelva a subir».