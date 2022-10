El precio de la luz se disparará este lunes más de un 32% y alcanzará los 152 euros/MWh

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista subirá este lunes un 32,62% con respecto a este domingo, hasta los 152,61 euros/MWh, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Este precio es el resultado de sumar el promedio de la subasta en el mercado mayorista a la compensación que pagará la demanda a las centrales de ciclo combinado por la aplicación de la ‘excepción ibérica’ para topar el precio del gas para la generación de electricidad.

En la subasta, el precio medio de la luz en el mercado mayorista -el denominado pool- se sitúa para este lunes en 140,23 euros/MWh. El precio máximo se registrará entre las 20.00 y las 21.00 horas, con 205 euros/MWh, mientras que el mínimo para la jornada, de 89,64 euros/MWh, se dará entre las 04.00 y las 05.00 horas.

A este precio del ‘pool’ se suma la compensación de 12,38 euros/MWh a las gasistas que tiene que ser abonada por los consumidores beneficiarios de la medida, los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o los que, a pesar de estar en el mercado libre, tienen una tarifa indexada.

Mecanismo ibérico

El ‘mecanismo ibérico’, que entró en vigor el pasado 15 de junio, limita el precio del gas para la generación eléctrica a una media de 48,8 euros por MWh durante un periodo de doce meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros.

En concreto, la ‘excepción ibérica’ fija una senda para el gas natural para generación de electricidad de un precio de 40 euros/MWh en los seis meses iniciales, y posteriormente, un incremento mensual de cinco euros/MWh hasta la finalización de la medida.

No obstante, esta medida adoptado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está consiguiendo que el precio de la luz en el mercado regulado en España no sea más barato que en el resto de Europa.