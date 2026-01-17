El precio del café se ha llegado a disparar un 4% en una sola sesión por la sequía que azota algunas zonas de Brasil, el mayor productor mundial de la variedad arábica. Este tipo de producto ha tocado máximos debido a que las precipitaciones en la nación sudamericana están siendo inferiores al promedio, algo que puede implicar una caída en la producción. Por otro lado, el fortalecimiento del real brasileño, divisa del lugar, causa temor a una caída de las exportaciones, lo cual también impulsa al alza el precio.

A principios de enero, la región que más café produce de todo Brasil registró un 67% menos lluvias de lo normal. Esto se suma a que el real brasileño acaba de tocar máximos frente al dólar, algo que provoca que sea más caro comprar productos de este país y, por tanto, que se reduzcan las exportaciones.

El Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos ha previsto que la producción de la variedad que se produce en Brasil se reducirá en este ejercicio a nivel mundial un 4,7%, hasta los 95.515 millones de sacos. Esta organización augura que, en el mismo periodo, la producción brasileña va a caer un 3,1%, hasta los 63 millones de sacos.

En general, la cantidad guardada de café arábico que hay en el mundo cayó en noviembre hasta mínimos de casi dos años, con sólo 398.645 sacos. No obstante, los depósitos se recuperaron ligeramente en los meses siguientes hasta tocar los 457.0317 sacos. Por su parte, la variedad robusta de café también cayó a un mínimo de un año, hasta los 4.012 lotes el 10 de diciembre, aunque se recuperaron un poco, hasta los 4.278 lotes en Navidad.

El precio del café está subiendo

Por otro lado, los importadores y empresas de Estados Unidos están evitando comprar café brasileño debido a los altos aranceles que afectan a Brasil por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump. El dirigente republicano anunció unas tarifas de hasta el 50% a los productos brasileños como réplica al juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro.

El tiempo y las negociaciones ha hecho que estos aranceles se hayan reducido, pero los inventarios de café en Estados Unidos ya no se recuperaron. Las compras estadounidenses de café brasileño entre agosto y octubre, período en el que estuvieron vigentes los aranceles del presidente Trump, se redujeron un 52% con respecto al mismo período del año anterior, hasta los 983.970 sacos.

A nivel mundial, la oferta de café parece también estar mucho más ajustada, algo que debería explicar el aumento del precio de este producto. En concreto, la Organización Internacional del Café (OIC) informó el pasado 7 de noviembre que las exportaciones mundiales de los granos entre octubre del 2024 y septiembre de 2025 habían caído un 0,3% en términos interanuales, hasta los 138,658 millones de sacos.

Este panorama acaba afectando, como es natural, al café que compran los consumidores en su supermercado. Por tanto, es probable que la cotización a nivel mundial acabé repercutiendo en el precio del desayuno que toman a diario muchos españoles.