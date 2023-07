Es el fin con la bombona de butano: su precio será un disparate en julio

La bombona de butano es imprescindible en millones de hogares españoles, y es que aunque hoy en día haya otras formas para lograr agua caliente, esta opción sigue siendo un clásico y no parece que vaya a desaparecer. Te contamos el cambio que viene en el precio de la bombona de butano, y es que el que está fijado actualmente tiene los días tan contados que se acerca su fin en muy poco tiempo… ¡toma nota!

Sin límite en el precio de la bombona de butano

El precio de la bombona de butano está actualmente regulado por el Gobierno español, una decisión que forma parte del paquete de medidas anticrisis que se aprobaron hace unos meses para combatir la inflación y poder reducir el gasto en las familias españolas. Con un límite fijado de 19,55 euros por la botella de 12,5 kilos, esta medida va a desaparecer y es muy posible que no continúe activa a partir del 30 de junio, lo que motivaría que el precio cambiara en el mes de julio, tanto si es para subir como para bajar.

El precio está actualmente marcado en los 15,96 euros, según la última revisión llevada a cabo el pasado mes de mayo, y lo cierto es que nunca se ha llegado a este tope fijado en 19,55 euros, aunque eso no es garantía de que no pueda subir en la siguiente revisión o, peor aún, superar esa cifra al no haber ya un límite establecido. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el próximo 23 de julio, a día de hoy hay todavía incertidumbre sobre si el límite se va a prorrogar o no, al menos hasta la siguiente revisión, ya tras las elecciones al ser cada dos meses y tocar la más inmediata antes de la fecha establecida para ir a votar.

Consejos para ahorrar butano

Para ahorrar con la bombona de butano puedes tomar varias medidas en casa, como pueden ser las siguientes: