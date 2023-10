PP y Vox denuncian en OKLÍDERES el expolio fiscal de Pedro Sánchez

A escasos días de conocer si el presidente socialista en funciones pactará con bilduetarras, golpistas y huidos de la Justicia, ha acontecido algo muy importante para el rumbo de España. Un hecho que quizás debió suceder antes de las pasadas elecciones y que nunca es tarde para que se materialice si el autócrata se ve finalmente abocado a la repetición electoral: el PP y Vox podrían ponerse de acuerdo para acabar con el expolio fiscal al que Sánchez ha sometido al conjunto de las empresas y de los ciudadanos españoles.

Al menos, esa fue la sensación con la que nos marchamos muchos de los asistentes al II Foro Económico OKLÍDERES celebrado esta semana por OKDIARIO. Un evento de dos mañanas al que acudieron prestigiosos economistas, empresarios y presidentes nacionales y autonómicos de los dos partidos de la derecha española.

Cierto es que, durante los dos últimos años, en no pocas regiones, PP y Vox han discutido demasiado hasta aprobar deflactaciones de las tarifas autonómicas del IRPF o eliminar tributos propios en su totalidad o en parte. Pero al final, lo han conseguido y ello ha generado mayor empleo y riqueza para sus ciudadanos. Sus pequeños-grandes acuerdos regionales han permitido que, incluso con el ejercicio iniciado, sus ciudadanos pudieran notar el ahorro fiscal desde el primer mes en que la medida era aprobada. Y es que, desahogar al contribuyente depende únicamente de que nuestros políticos quieran ponerse de acuerdo. Y la derecha quiere.

Que el dinero esté en el bolsillo de los españoles resulta imperioso en un contexto inflacionista como el actual. Pues no todo fue culpa de la invasión rusa de Ucrania, del cambio unilateral de postura sobre el Sáhara Occidental o de los últimos ataques a Israel. Llevamos así desde la pandemia. Y sí, sendas formaciones políticas coincidieron durante el evento celebrado a escasos pasos de la sede de la soberanía nacional, que tanto esta espiral inflacionista como la presión fiscal son culpa directa de este Gobierno. Desde al pasado año, España encabeza la media europea con mayor presión fiscal de la eurozona. Y esto no es fruto de la casualidad. Aquellos a los que se les llena la boca de progresismo, también llenan las calles de pobreza. Aquellos que, como Sánchez, reciben el apoyo popular para supuestamente luchar contra el expolio fiscal, acaban esquilmando a los que madrugan para trabajar y cumplir con sus obligaciones tributarias.

Ayuso, Abascal, Bravo, Figaredo, Azcón, García-Gallardo o Prohens, entre otros líderes del PP y Vox, dejaron claro en las jornadas organizadas por este periódico, que el enemigo común de la economía española tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez.

El PP y Vox tienen muy claro que las empresas no pagan sólo un 3% de impuestos como dice Yolanda Díaz; sino que hay que protegerlas pues son las que generan empleo y riqueza para el país. Azules y verdes apuestan por bajar el IRPF allí donde gobiernan, por ofrecer deducciones para favorecer la natalidad y asegurar así las pensiones, por bajar el IVA de los alimentos básicos, por aprovechar los fondos Next Generation para que no se queden a medias las necesarias infraestructuras públicas, o por algo tan simple y necesario como aliviar las trabas burocráticas a ciudadanos y empresas.

PP y Vox tienen muy claro que en lo económico, coinciden. Con mayor o menor agresividad en su aplicación, pero sin dudas por acometer las necesarias reformas fiscales. Así lo demostraron en sus intervenciones del pasado jueves y viernes en el foro de nuestro periódico. Y así podrían ponerlo en práctica en un mensaje común frente a Sánchez, si este se quedara sin apoyos y fuéramos a repetición electoral tras las navidades.