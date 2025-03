El plato preparado de Mercadona que es una auténtica exquisitez: parece de restaurante de lujo

El ritmo de vida actual que llevamos, provoca que muchas veces no tengamos nada de tiempo para cocinar platos elaborados. Sin embargo, eso no significa que haya que renunciar al sabor ni a la calidad de los ingredientes. Los supermercados han mejorado mucho en este aspecto y ahora es posible encontrar opciones que no solo son rápidas y fáciles de preparar, sino que también sorprenden por su exquisitez. Es el caso del plato preparado de Mercadona que es una auténtica exquisitez y que parece de lujo.

Dentro del abanico de posibilidades existente, Mercadona ha sabido destacar con su oferta de platos preparados, ofreciendo recetas que parecen sacadas de la carta de un restaurante de lujo. Entre ellas, hay una que está conquistando a los clientes por su combinación de ingredientes, su sabor equilibrado y su practicidad: el Arroz de verduras Hacendado. Un plato que, por su aspecto y textura, bien podría servirse en un establecimiento gastronómico de alto nivel, pero que lo tienes en tu Mercadona más cercano, listo para que lo calientes y lo puedas saborear y además, a un precio que resulta de lo más económico.

Cuando se piensa en platos preparados, a menudo se asocia con opciones rápidas pero carentes de calidad. Sin embargo, este arroz de verduras rompe con ese estigma, ofreciendo una opción completa y equilibrada que mantiene la esencia de una receta bien elaborada. Se presenta en una bandeja de 280 g y su precio es de 3,50 euros, lo que lo convierte en una alternativa económica y deliciosa para quienes buscan comer bien sin pasar horas en la cocina.

Este plato destaca especialmente por la cuidada selección de sus ingredientes principales, donde el arroz y las verduras juegan un papel fundamental. Mercadona ha apostado por una combinación que respeta los sabores naturales, logrando un resultado sorprendentemente bueno.

Qué lleva exactamente este plato

El arroz es la base de este plato y su calidad marca una gran diferencia en la experiencia gastronómica. Tiene una textura perfecta, ni demasiado blanda ni dura, lo que permite que cada grano mantenga su integridad al calentarse. Además, absorbe muy bien el sabor del caldo, enriqueciendo cada bocado con matices intensos y equilibrados.

Las verduras aportan frescura y un contraste de texturas que hace que el plato no resulte monótono. En cada bocado se pueden encontrar trozos de alcachofa, espárrago y pimiento, ingredientes que le dan un toque sofisticado y una sensación de frescura inigualable. Pero, además, la presencia de setas en su receta (champiñón, shiitake, Pholiota nameko y Pleurotus ostreatu) eleva aún más su nivel, añadiendo un matiz terroso que refuerza la sensación de estar comiendo un plato gourmet.

Esta selección de ingredientes hace que el plato no sólo sea delicioso, sino también nutritivo, ya que combina hidratos de carbono del arroz con los beneficios de las verduras, ricas en fibra y micronutrientes esenciales.

Un sabor intenso gracias a su caldo

Otro de los secretos que convierten este arroz de verduras en una auténtica exquisitez es el caldo en el que se cocina. Se trata de un caldo elaborado con tomate, ajo, cebolla y zanahoria, que potencia el sabor de los ingredientes sin opacarlos. Además, el toque de azafrán le da ese matiz aromático característico de los arroces de calidad.

Este detalle marca la diferencia con otros arroces preparados, ya que en muchas ocasiones estos suelen pecar de ser insípidos o demasiado grasientos. En este caso, Mercadona ha logrado un equilibrio perfecto que realza el sabor natural de los ingredientes, consiguiendo que cada bocado sea un placer para el paladar.

Un plato práctico y saludable

Además del excelente sabor y la calidad de los ingredientes, este arroz de verduras destaca por su valor nutricional. Aporta 343 kcal por bandeja, con un contenido moderado de grasas y un buen aporte de fibra, lo que lo convierte en una opción saciante y equilibrada.

Otro punto a favor es su practicidad. Al tratarse de un plato listo para calentar en pocos minutos, es ideal para aquellos días en los que no hay tiempo para cocinar pero se quiere disfrutar de una comida de calidad. Basta con perforar el plástico de la bandeja y calentar dos minutos en el microondas. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se puede tener en la mesa un plato que bien podría servirse en un restaurante de categoría.

La opción perfecta para cualquier ocasión

El Arroz de verduras Hacendado es un acierto para cualquier momento del día. Puede servir como plato único en una comida ligera, como acompañamiento en una cena más elaborada o incluso como una opción rápida para llevar al trabajo. Su combinación de ingredientes, su facilidad de preparación y su sabor lo convierten en una elección versátil que no decepciona.

Para quienes buscan una alternativa que combine comodidad y sabor, este arroz de verduras de Mercadona es una apuesta segura. Con ingredientes bien seleccionados, una textura impecable y un caldo lleno de matices, este plato demuestra que comer bien y disfrutar de una experiencia gastronómica de calidad no tiene por qué ser complicado ni caro.