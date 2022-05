Si tienes ganas de renovar tus complementos de cara a la nueva temporada de verano, qué mejor que hacerlo con algunas de las propuestas que Bimba y Lola tiene rebajadas. De hecho, hemos dado con unos pendientes que estamos seguros que van a encantarte ya que son uno de los modelos imprescindibles para esta temporada de verano. Descubre ahora los pendientes del outlet de Bimba y Lola que se están agotando. Sólo cuestan 28 euros y no vas a poder resistirte a ellos.

Los pendientes «top» de Bimba y Lola

Aunque no lo parezca, los pendientes son ese accesorio o complemento que puede marcar la diferencia entre llevar un look acertado sin más o hacer que todo nuestro estilismo cobre un sentido especial y único. Si aciertas con los pendientes puedes verte más guapa, más elegante o más moderna y en el caso del modelo que os queremos mostrar de Bimba y Lola creemos que tiene todo lo dicho, pero además su precio rebajado los convierte en una oportunidad que no puedes dejar escapar.

Los pendientes en cuestión son estos que veis en la imagen y seguro que ahora entiendes el porqué se están agotando. Unos pendientes de aro con cristales multicolores que tienen además el logo de la firma grabado.

Elaborados en latón y vidrio, son unos pendientes de bisutería que apenas llegan a los 30 euros, de modo que van a ser aquellos que te pongas a lo largo de todo el verano, teniendo en cuenta que los aros dorados arrasan actualmente entre las tendencias de complementos. El brillo de las piedras de colores añadirá un toque de estilo a cualquier look que quieras llevar esta temporada.

De hecho puedes llevarlos con cualquier cosa que te pongas y sumar estilo. Desde una camiseta básica y unos simples jeans o unos shorts de verano a un vestido de noche en el caso de que tengas que salir de fiesta. También serán un gran detalle que añadir a un look para eventos.

Al ser en forma de aro son muy cómodos sin que tengas que preocuparte por el hecho de que se enganchen con el pelo o la ropa que lleves (problema que suelen tener los aros que son muy grandes o los pendientes que cuelgan). Por otro lado, llevan un pequeño gancho a modo de cierre que contribuye a que sean más fáciles de poner y de quitar sin que te aprieten o tengas que estar uniendo piezas.

No lo pienses más. Bimba y Lola ha lanzado los pendientes más bonitos de la temporada y pueden ser tuyos a un precio casi de risa gracias a su outlet. Normal que se estén agotando.