Peligro extremo: esto que utilizas todos los días es un nido de bacterias y es asqueroso

A lo largo del día, estamos en contacto con muchas más bacterias de las que podamos llegar a pensar. De hecho, solo en los alimentos que consumimos, si no están bien cocinados o no se encuentran dentro de las fechas o límites de consumo podemos encontrar infinidad de bacterias que están a la espera de que las consumamos, provocando molestias que en muchos casos no revisten gravedad, pero que no dejan de ser un riesgo para nuestra salud en casos realmente graves. De hecho, existe un peligro extremo, en torno a algo que utilizas todos los días, dado que es un nido de bacterias bastante asqueroso que es mejor evitar a toda costa.

El elemento que está lleno de bacterias

Ese «algo» que usas a diario y que está lleno de bacterias, no es el baño, aunque también, o el móvil, que es un elemento del que ya se ha advertido muchísimas veces que puede tener muchísimos microorganismo acumulados, si tenemos en cuenta todos los sitios donde lo dejamos, que lo tocamos con las manos sucias, y sí, que también lo llevamos al baño.

El elemento en cuestión no es otro que las botellas de agua reutilizables que tan de moda se han puesto en los últimos años, con el fin de evitar el uso de las botellas de plástico.

Botellas que están hechas de materiales como silicona, vidrio y metal, y aunque son un paso adelante con respecto a las botellas de plástico desechables, no están exentas de la acumulación de bacterias que puede resultar del uso prolongado sin una limpieza adecuada.

Las bacterias en las botellas de agua reutilizables

De hecho, según explica Lluís Riera, experto en seguridad alimentaria y director de la firma de consultoría Saia, las botellas de agua reutilizables son un caldo de cultivo para microorganismos que pueden provenir de nuestras manos, boca o ambiente. Con el tiempo, el agua estancada en la botella crea un ambiente cálido y húmedo perfecto para el crecimiento de bacterias. Esto puede incluir bacterias nocivas como Escherichia coli (que puede causar diarrea), Staphylococcus aureus (una bacteria patógena que se encuentra en la piel y en las fosas nasales), e incluso hongos.

Cómo evitar las bacterias en esta botellas

Para evitar el crecimiento de bacterias, recomienda minimizar la cantidad de tiempo que la botella está llena, especialmente en clima caluroso.

De este modo, el agua sobrante al final del día debe ser desechada y la botella debe estar completamente seca. Además, las botellas de agua reutilizables deben ser lavadas al menos cada dos o tres días en invierno, y diariamente durante el verano. Lo mejor es limpiarlas en el lavavajillas con alta temperatura para garantizar una desinfección adecuada. Si la botella tiene sellos de goma, es esencial limpiar estas áreas a fondo, y si hay suciedad o moho visible, se recomienda remojar la botella en lejía seguido de un enjuague completo.

El cambio a botellas de agua reutilizables es una gran elección para el medio ambiente y nuestra salud, pero es crucial limpiarlas correctamente para evitar los riesgos del crecimiento bacteriano. Siguiendo estas sencillas pautas, podemos continuar disfrutando de los beneficios de las botellas de agua reutilizables y mantenernos saludables y seguros.

Cuidado con las bacterias en estos otros elementos que usamos a diario

Además, es importante tener en cuenta también que las bacterias pueden acumularse en cualquier contenedor donde el agua se deja en reposo, incluidas las máquinas de café automáticas, los hervidores de té y otros productos similares. Es igualmente importante mantener estos artículos limpios y secos para mantener una buena higiene.