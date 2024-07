A partir del 5 de julio: la carta de Hacienda que va a llegar casa con malas noticias

Con la finalización de la campaña de la declaración de la renta llegan las famosas cartas del miedo con las que Hacienda informa a las personas que no hayan presentado la declaración o hayan cometido un error a la hora realizar su ejercicio fiscal del pasado 2023. Es lo denomina requerimiento con los que la Agencia Tributaria avisa antes de imponer una sanción económica. Así que si te llega una carta de Hacienda en los próximos días lo mejor será prestar atención y cumplir con las obligaciones para evitar sustos.

La campaña de la declaración de la renta finalizó el pasado 1 de julio tras iniciarse el 1 de abril, fechas entre los que millones de contribuyentes presentaron su ejercicio económico correspondiente al año 2023. Las personas que no hayan cumplido con sus obligaciones, y según sus ingresos están obligados a presentar la declaración de la renta, en los próximos días recibirán una carta de Hacienda a modo de requerimiento.

A través de este método, la Agencia Tributaria se pone en contacto con los contribuyentes que no hayan presentado la declaración de la renta o haya cometido algún error en la presentación. La multa será diferente en caso de que la declaración salga a devolver, que es cuando el contribuyente tiene que recibir un ingreso por haber pagado de más durante el año, o en el caso que te salga a pagar, que se marca con un resultado positivo en la casilla del borrador.

La cuantía de la multa también dependerá si el retraso de la presentación de la declaración se ha debido a un error o si el trabajador en cuestión reconoce su fallo. En caso de que Hacienda pille a la persona que no ha cumplido con sus deberes por voluntad propia la multa será de una mayor proporción.

El aviso de Hacienda por carta

Si Hacienda te avisa por carta en los próximos días y no has presentado la declaración de la renta tienes un problema que te puede costar unos euros de más. Para el caso de los contribuyentes que no se han puesto al día con el ejercicio fiscal de 2023 y además les sale a pagar, la multa será de entre el entre el 50% y el 150% de la deuda total. Esta se incrementará en el caso de que la Agencia Tributaria entienda que ha habido intención y si la persona en cuestión es reincidente.

Si es el ciudadano el que informa que no ha presentado la declaración de la renta y se pone al día con Hacienda, el recargo será de entre un 5% y 15%, siendo un 20% el establecido si supera un año. Hay que tener en cuenta que Hacienda tiene un plazo de cuatro años para recurrir una sanción, así que lo más aconsejable es ponerse al día de la forma más rápida posible.

En el caso de que el contribuyente no haya presentado la declaración y ésta salga a devolver, también recibirá un pequeño recargo. Si es la persona en cuestión la que reconoce su error tendrá que pagar 100 euros y si es Hacienda la que tiene constancia será de 200. Si es la Agencia Tributaria la que envía la carta se entiende que la multa será mayor.

También hay otro tipo de situaciones en el que hay una penalización por un simple error administrativo, como por ejemplo, especificar mal el número de la cuenta bancaria en la que se tiene que hacer un cargo. En este caso el recargo sería de un 5% si la persona lo pone en conocimiento y si ha habido un requerimiento de Hacienda puede ser de hasta el 20%.

¿Cuándo paga Hacienda?

Al igual que los ciudadano tienen que ponerse al día con Hacienda, la Agencia Tributaria también tiene que cumplir sus funciones con los trabajadores a los que la declaración de la renta les haya salido a devolver. Desde la fecha de la presentación del ejercicio fiscal, Hacienda se tiene que poner manos a la obra y lo normal es que durante el mes siguiente haga el ingreso correspondiente.

La Agencia Tributaria tiene hasta el mes de diciembre de 2024 para pagar la declaración de la renta a los contribuyentes y en el caso de que se vaya a 2025 tendrá que pagar unos intereses que pueden ser del 4% de la deuda total. Este irá incrementándose conforme pasen los meses y no se realice el pago correspondiente.