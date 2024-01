Participa en el sorteazo de Lidl: consigue un viaje valorado en 10.000 euros

¿Te gustaría viajar por el mundo sin preocuparte del dinero? ¿Quieres disfrutar de las mejores ofertas y productos de Lidl? ¿Te apetece vivir una aventura única e inolvidable? Si has respondido que sí a estas preguntas, estás de enhorabuena, porque Lidl te trae el sorteo más increíble que puedas imaginar. Toma nota porque solo ahora puedes participar en el sorteazo de Lidl y conseguir un viaje valorado en 10.000 euros

El Viajómetro: El sorteazo de Lidl

El Viajómetro es un concurso organizado por la tienda online de Lidl, que te da la oportunidad de ganar fantásticos premios por comprar en su web. El concurso estará vigente hasta el 03/09/2024 a las 23:59 horas, salvo que Lidl decida modificar la fecha con 15 días de antelación y lo comunique en estas bases. Todas las participaciones que se hayan realizado hasta la fecha de finalización del sorteo serán válidas.

Qué premios puedo conseguir con el sorteazo de Lidl

Los premios que puedes conseguir son los siguientes:

Una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés valorada en 10.000 euros, que podrás usar durante 5 años y en más de un viaje si quieres. Podrás elegir el destino, la fecha, la duración y el alojamiento que más te gusten, sin límites ni restricciones. Para optar a este premio, solo tienes que aceptar las normas de participación y de protección de datos y realizar pedidos en la tienda online de Lidl. Por cada pedido que hagas, obtendrás dos participaciones extra, hasta un máximo de 12. Es decir, con la primera compra tendrás 2 participaciones, con la segunda 4, con la tercera 6, y así sucesivamente hasta la sexta compra, con la que tendrás 12 participaciones. A partir de la séptima compra, no obtendrás más participaciones para este premio.

El sorteo para este premio elegirá a un solo ganador, aunque también se escogerán a 10 suplentes. El sistema informático los seleccionará por orden de aparición y reemplazará al ganador o ganadora si no reúne los requisitos de estas bases o si decide no aceptar el premio y/o renunciar a él. Si nadie cumple con los requisitos de participación, el premio podría no entregarse.

Uno de los 1.000 cupones de descuento de 50 euros para gastar en tu tienda Lidl favorita. Estos cupones se podrán canjear en cualquiera de los supermercados de Lidl España a través de la App Lidl Plus, donde encontrarás las mejores ofertas y productos de calidad. Para optar a este premio, también tienes que aceptar las normas de participación y de protección de datos. Cada participante solo podrá ganar un cupón de descuento y todos los participantes tendrán la misma probabilidad de ganar, independientemente del número de pedidos que hayan hecho en la tienda online. Los cupones serán canjeables solo en compras superiores a 50 euros hechas desde el 23/09/2024 hasta el 31/10/2024.

Para facilitarte la descarga de la App Lidl Plus y el canje de los cupones de descuento, si resultas ganador o ganadora de uno de ellos, recibirás un email con un enlace para descargar la App y el cupón se guardará automáticamente en tu cuenta cuando inicies sesión. Si ya tienes la App Lidl Plus descargada, solo tendrás que hacer clic en tu cupón digital y se aplicará directamente en tu App.

Los ganadores y ganadoras de los cupones de descuento se elegirán de forma aleatoria por sistema informático y ante notario, el 16/09/2024, entre todas las personas que participen hasta el 03/09/2024 a las 23:59 horas. No habrá suplentes para este premio.

¿Cómo puedo participar en El Viajómetro?

Participar en El Viajómetro es muy fácil y divertido. Solo tienes que seguir estos pasos:

Entra en la página web de El Viajómetro: www.lidl.es/viajometro y completa el formulario con tus datos personales y tu correo electrónico. Acepta las normas de participación y de protección de datos y ya estarás dentro del sorteo.

Acepta las normas de participación y de protección de datos y ya estarás dentro del sorteo. Realiza compras en la tienda online de Lidl desde el 04/09/2023 hasta el 03/09/2024 . Por cada compra que hagas, obtendrás una participación extra para el sorteo. Cuantas más compras hagas, más posibilidades tendrás de ganar.

. Por cada compra que hagas, obtendrás una participación extra para el sorteo. Cuantas más compras hagas, más posibilidades tendrás de ganar. Consulta tu saldo de participaciones en la página web de El Viajómetro y descubre las sorpresas que te esperan. Cada cierto número de participaciones, podrás acceder a un regalo seguro, como un vale de descuento, un producto gratis o una experiencia exclusiva.

¿A qué esperas para participar en El Viajómetro?

No dejes pasar esta oportunidad única de participar en el sorteo más increíble de Lidl. Solo tienes que entrar en la página web de El Viajómetro, completar el formulario y empezar a comprar en la tienda online de Lidl. Tienes hasta el 03/09/2024 para sumar opciones de ganar y empezar a soñar.

Recuerda que puedes consultar toda la información y las bases legales de El Viajómetro en www.lidl.es/bbllviajometro. Si tienes alguna duda o consulta, puedes contactar con el servicio de atención al cliente de Lidl en el teléfono 900 958 311 o en el correo electrónico [email protected].

No lo dudes más y participa en El Viajómetro, el sorteo que sube el nivel de tus compras y te lleva a vivir el viaje de tu vida.