Parece de Zara Home pero es de Mercadona: la vela barata con la que tu casa olerá de maravilla

Hay pequeños gestos que son capaces de transformar cualquier espacio. Encender una vela aromática, por ejemplo, puede convertir una tarde cualquiera en casa en una experiencia sensorial casi terapéutica. Hasta hace poco, si queríamos que esa vela además fuera bonita, de olor sofisticado y con un aire decorativo, acabábamos en Zara Home dejándonos casi 20 euros. Pero Mercadona, una vez más, ha sabido moverse bien y ha lanzado una alternativa muy tentadora: la vela barata con la que tu casa olerá de maravilla.

No sólo hablamos de precio, aunque los 5,50 euros que cuesta ya hace que acapare toda nuestra atención. Se trata de una vela que con aroma a peonía, y perteneciente a la marca Bosque Verde de Mercadona, no tiene nada que envidiar a las de cualquier otra tienda de decoración, ni en aroma ni en estética. Su diseño blanco con detalles florales en rosa pastel recuerda mucho al estilo elegante y neutro que encontramos en tiendas más exclusivas, pero con ese toque de lujo silencioso que se agradece cuando no queremos recargar el ambiente. Además, la fragancia está sorprendentemente bien pensada. Lejos de los olores artificiales o empalagosos, esta vela combina notas de salida de pera fresca, un corazón floral muy primaveral de peonía y un fondo de almizcle que permanece sin resultar pesado. El resultado es una sensación de frescor elegante, que acompaña sin imponerse.

La vela barata de Mercadona con la que tu casa olerá de maravilla

La propuesta de Mercadona no es una simple vela con aroma genérico. Está trabajada con una composición que recuerda muchísimo a las fragancias de alta gama. Nada más encenderla, la pera aparece con un frescor jugoso que se va transformando en un buqué floral suave y envolvente. Y cuando crees que ya se ha desvanecido, el almizcle le da cuerpo y permanencia. El efecto es muy similar al de las velas de Zara Home, solo que por una fracción del precio.

Ideal para quienes quieren darle a su casa ese toque de hotel de lujo sin gastar demasiado. Perfecta también para regalar, ya que su presentación en caja con ventana transparente y detalles florales queda muy cuidada y lista para entregar tal cual. Incluso si no eres especialmente fan de las velas, esta es de esas que conquistan sin esfuerzo. Basta con encenderla una vez para notar el cambio en el ambiente.

Además, el aroma no es invasivo ni dulce en exceso, lo que la hace perfecta incluso para personas sensibles a los perfumes intensos. Es uno de esos olores que acompañan, que hacen hogar, y que puedes tener encendido durante horas sin que llegue a cansar.

Diseño minimalista con encanto

La estética de esta vela también juega a su favor. El recipiente de cristal blanco es sencillo pero elegante, y la caja en la que viene (con estampado floral discreto) tiene un aire nórdico que encaja perfectamente en decoraciones modernas, románticas o incluso más sobrias. No llama la atención, pero sí transmite esa sensación de orden, limpieza y estilo que muchos buscamos al decorar.

Lo bueno es que no necesitas esconderla cuando tienes visitas. Al contrario, puedes colocarla en una estantería del salón, sobre una cómoda o en la mesilla de noche. Combina con todo y aporta un detalle acogedor sin saturar el ambiente. Incluso apagada, forma parte de la decoración de forma sutil. Si eres de las que cuidan los detalles visuales tanto como el olor de un espacio, esta vela es para ti.

Otro punto a favor es su tamaño: al ser compacta, puedes colocarla en rincones pequeños sin que estorbe. Ideal para baños, entradas o escritorios. Y si prefieres jugar con la composición visual, puedes colocar dos o tres velas iguales en distintos puntos de la casa y lograr una coherencia decorativa sin esfuerzo.

Una vela más ligera pero con mucho aroma

Esta vela de Mercadona sólo pesa 150 gramos y puede que sea más pequeña que la de otras tiendas, pero en la práctica, estamos hablando de una vela que llena de perfume toda la habitación. Incluso apagada, desprende una fragancia suave que ambienta sin empalagar. Algo que no todas las velas de este rango de precio consiguen.

En cuanto a duración, sorprende para bien. Aunque tenga pocos gramos, la cera funde de forma uniforme y lenta, por lo que se aprovecha al máximo. Y si eres de las que encienden velas solo por ratitos al final del día, te durará más de lo que esperas.

Ahora ya lo sabes, si eres de las que disfrutan renovando la energía de casa con los pequeños detalles (flores frescas, textiles de temporada, fragancias suaves), esta vela es un fichaje seguro. Aporta calidez, huele de maravilla y tiene una presencia discreta y bonita. Además, al ser tan económica, puedes tener una en cada estancia sin remordimientos.