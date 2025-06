El palo de Hacienda se hace oficial: te van a multar por hacer transferencias de esta cantidad

Hacienda puede mutar por superar ciertos límites en las transferencias bancarias. La Agencia Tributaria pondrá el foco durante los próximos meses en los movimientos de dinero de los ciudadanos con el objetivo de evitar el fraude fiscal y blanqueo de capitales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las multas que puede imponer Hacienda por hacer ciertas transferencias.

María Jesús Montero y el Ministerio de Hacienda se han propuesto en 2025 aumentar el control sobre las transacciones de dinero que hagan los ciudadanos. Ya sea un movimiento de dinero en el cajero automático de un banco, un pago con tarjeta de crédito o débito, una transferencia bancaria o incluso con un envío de dinero a través de la aplicación Bizum. Por ello, los bancos tendrán la obligación de informar a la Administración cuando los clientes superen ciertos límites.

Uno de los grupos que serán mirados con lupa son los trabajadores autónomos, que desde el 1 de enero están siendo sometidos a un examen mensual sobre todos sus movimientos. Esto antes tenía carácter anual, pero desde 2025 tendrán que aportar información sobre todos los ingresos y cobros que hagan con la tarjeta de crédito o a través de transferencias bancarias. Esta es una de las muchas novedades que afrontan los trabajadores del RETA durante este año.

Hacienda y las transferencias bancarias

Hacienda establece una serie de límites a la hora de realizar una transferencia bancaria o realizar cualquier movimiento de dinero. Todo está recogido en la Ley 7/2012 y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las multas por mover ciertas cantidades de dinero pueden llegar a ser de hasta 150.000 euros en el caso de que la infracción sea muy grave, que según la norma, la multa equivaldría al 150% de la cantidad no declarada.

Lo habitual es que el banco notifique a Hacienda los movimientos de dinero que superen los 3.000 euros. A partir de esta cantidad, la Agencia Tributaria puede abrir una investigación, algo que también hará cuando haya billetes de 500 euros de por medio o se soliciten préstamos o créditos por valor de 6.000 euros. A partir de los 10.000 euros se tendrá que declarar conforme a lo estipulado en la ley.

En el caso de las transferencias, el límite de Hacienda está en 100.000. Este puede ser el caso de una persona que hereda una gran cantidad de dinero, que tiene que estar sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando superen estas cantidades, tienen que estar perfectamente declarados a través del modelo S1. La cantidad de dinero que se puede manejar en España en efectivo también está fijada en 100.000. La ley también prohíbe los pagos de más de 1.000 euros en efectivo cuando de por medio esté un profesional o empresa.

Las multas de Hacienda por las transferencias

Hacienda puede imponer multas por superar ciertos límites con las transferencias bancarias. La ley establece que estas pueden ser de carácter leve, grave y muy grave. Todo depende de las cantidades que se superen y habrá que sumarle los intereses correspondientes por no haber declarado correctamente el dinero ingresado.

«Si envías o recibes dinero entre familiares, infórmate bien. No hacerlo puede acarrearte sanciones inesperadas», cuenta la influencer María Pozo en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. En caso de que la multa sea considerada leve, la multa puede ser del 50% de la cantidad no tributada, mientras que en los casos graves será del 100%. Esto aumentará hasta el 150% cuando la cantidad no declarada sea más elevada.