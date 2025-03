Palo confirmado de la Seguridad Social: adiós a cobrar la paga extra de las pensiones

Un gran número de pensionistas en España no cobrará la paga en los meses de junio y noviembre de 2025, pero eso no quiere decir que su nómina anual vaya a ser menor desde el pasado 1 de enero. La Seguridad Social establece que un grupo de beneficiarios de pensiones contributivas tenga 12 pagas al año en lugar de 14. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las pensiones que por ley no tendrán paga extra en este año 2025.

Es un clásico de todos los años: las pagas extras que la Tesorería General de la Seguridad Social abona a los pensionistas españoles en junio y noviembre, coincidiendo con los meses de verano y Navidad. Con ello se pretende dar un impulso a los pensionistas para que puedan disfrutar de las vacaciones en periodo estival y no tengan dificultades para afrontar el gran desembolso que se realiza en fiestas navideñas. La mayoría de pensionistas españoles tiene acceso a dos pagas extra, pero hay un grupo que no.

De las 10.293.631 pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entregó a 9,3 millones de beneficiarios de una pensión contributiva, la mayor parte siguieron el modelo habitual: 14 pagas al año, con 12 ordinarias y dos pagas extraordinarias que se hacen efectivas en las mensualidades de junio y noviembre. Una pequeña parte de estas pensiones contributivas sólo tendrá acceso a 12 pagas ordinarias, pero esto no quiere decir que vayan a cobrar menos: están prorrateadas durante el año y eso significa que la nómina mensual de este grupo de trabajadores será mayor.

Sin paga extra en las pensiones

Los pensionistas que no tendrán derecho a las pagas extras en este 2025 serán los que reciban una pensión contributiva derivada de accidente laboral o de enfermedad profesional. Esto repercute principalmente en las pensiones por incapacidad permanente, pero también estarán en las mismas condiciones las personas que reciben una pensión de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de familiares) que han sido derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional del causante.

La Seguridad Social deja claro a través de su página web que «cuando derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisfacen en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias». Así que esto no quiere decir que estas personas vayan a recibir menos dinero por sus pensiones por no tener la paga extra; a diferencia del resto de pensionistas, tendrán una nómina mensual mayor al estar estas repartidas durante los 12 meses del año.

¿Cuándo se cobran las pensiones en marzo?

Como viene siendo habitual desde la pandemia, los bancos volverán a adelantar el pago de las pensiones en marzo para allanar el camino a final de mes a los 9,3 millones de personas que reciben una pensión contributiva en España. Así que durante la última semana de este mes los pensionistas españoles recibirán su ‘nómina’ en la cuenta bancaria. Los primeros en cobrar serán los clientes de Bankinter, que pagará las pensiones el viernes 21 de marzo. El lunes 24 de marzo recibirán su pensión los clientes de CaixaBank, Banco Santander o Unicaja, mientras que a partir del martes 25 cobrarán los que tengan su pensión domiciliada en BBVA, Banco Sabadell, Abanca, ING, Ibercaja y Laboral Kutxa.

Bankinter: viernes 21 de marzo.

CaixaBank: lunes 24 de marzo.

Banco Santander: lunes 24 de marzo.

Unicaja: lunes 24 de marzo.

BBVA: martes 25 de marzo.

Banco Sabadell: martes 25 de marzo.

Abanca: martes 25 de marzo.

ING: martes 25 de marzo.

Ibercaja: martes 25 de marzo.

Laboral Kutxa: martes 25 de marzo.

Evo Banca Inteligente: jueves 27 de marzo.

PiBank: martes 1 de abril.

En este mes de marzo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a hacer un gasto récord en pensiones después de haber destinado 13.455,6 millones al pago de las pensiones en el pasado mes de febrero. Esta cantidad supuso un hito histórico en el sistema de pensiones que pende de un hilo ante la inminente llegada a la edad de la jubilación de la generación del baby boom, que son los nacidos entre 1958 y 1975, que son alrededor del 30% de la población en España. Esto, unido a la constante subida de las pensiones, la baja natalidad y la tendencia de España a moverse en números altos de desempleo (sobre todo juvenil), hacen que el futuro no sea nada halagador en lo que respecta a las pensiones.