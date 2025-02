Lo que va a pasar con las pensiones se va a confirmar en marzo y te afecta: es oficial

La incertidumbre que se cierne sobre el futuro de las pensiones sigue siendo una preocupación importante para millones de pensionistas en España. Los cambios en la economía, la inflación y cualquier decisión que se tome desde el Gobierno, afectan directamente a quienes dependen de estas prestaciones, especialmente los jubilados, las personas con incapacidad permanente y quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), de modo que son muchos los que se preguntan qué va a pasar con las pensiones en marzo.

Tras un arranque de año en el que parecía que las pensiones no se iban a poder actualizar conforme a lo esperado, ya podemos decir que el de marzo resulta un mes clave, ya que se confirma la aplicación definitiva de los cambios aprobados en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Esto implica ajustes en las cuantías de las pensiones, subidas en las prestaciones mínimas y modificaciones en ciertos beneficios complementarios, como el transporte subvencionado. Pero si nos centramos únicamente en las pensiones, no podemos olvidar que al margen de la subida, el debate sobre su sistema no deja de ser noticia, teniendo en cuenta la creciente presión demográfica y económica. Con el envejecimiento de la población y el aumento del coste de la vida, garantizar la sostenibilidad del sistema es una prioridad. En un intento de lograr esto, la reciente aprobación del Real Decreto Ómnibus ha introducido cambios significativos, pero los pensionistas esperan con atención lo que va a pasar el mes de marzo que arranca mañana, cuando se confirmará el impacto real de estas medidas en sus ingresos mensuales.

Lo que va a pasar con las pensiones se va a confirmar en marzo

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida de las pensiones ya es un hecho, pero su confirmación final y la aplicación definitiva se esperan a partir de mañana cuando comienza el mes marzo. La pensión media total, que engloba jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, pasará de 1.260,93 euros a 1.296,23 euros mensuales, lo que representa un incremento de 35,30 euros al mes.

Para los jubilados, la media mensual subirá de 1.448,77 euros a 1.489,33 euros, lo que significa 40,56 euros más al mes. En términos anuales, esto supone un ingreso total de 20.850,69 euros, lo que sigue estando por debajo de la media salarial, pero representa un alivio frente a la inflación.

En cuanto a las demás prestaciones, también se aplicarán subidas:

Incapacidad permanente: pasará de 1.165,60 euros a 1.198,24 euros al mes (+32,63 euros).

pasará de 1.165,60 euros a 1.198,24 euros al mes (+32,63 euros). Viudedad : aumentará de 898,82 euros a 923,98 euros (+25,16 euros).

: aumentará de 898,82 euros a 923,98 euros (+25,16 euros). Orfandad: subirá de 503,30 euros a 517,39 euros (+14,09 euros).

subirá de 503,30 euros a 517,39 euros (+14,09 euros). Pensión a favor de familiares: se incrementará de 744,90 euros a 765,75 euros (+20,85 euros).

Estos aumentos siguen la norma de subir las prestaciones en función del índice de Precios de Consumo (IPC).

Pensiones mínimas: un incremento por encima del IPC

Pero uno de los cambios más significativos que se confirmará en marzo es el aumento de las pensiones mínimas, que superará la evolución del IPC. Según la reforma vigente, las pensiones mínimas contributivas deberán alcanzar, como mínimo, el 60% de la renta mediana de un hogar compuesto por dos adultos para 2027. Esto significa que la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo experimentará una subida gradual.

Esta medida responde a la preocupación generalizada de que muchas personas mayores tienen dificultades para llegar a fin de mes. Pese a que la pensión media en 2025 se situará en torno a 1.444,80 euros mensuales, sigue habiendo pensionistas que dependen de ayudas extra, como la paga extra de verano o las prestaciones del SEPE, para afrontar gastos esenciales.

El futuro de las pensiones: ¿se garantizará su sostenibilidad?

Al margen de la subida ya confirmada para marzo, el debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones sigue abierto. A medida que la población envejece y el número de cotizantes disminuye en relación con los pensionistas, surgen dudas sobre cómo se podrá seguir garantizando el pago de estas prestaciones en el futuro.

Por ahora, la estrategia del Gobierno se centra en reformar el sistema para que las pensiones se mantengan al ritmo de la inflación y en garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad reciban un apoyo económico adecuado. Sin embargo, la confirmación de los cambios en marzo será determinante para conocer el verdadero impacto de estas medidas en el bolsillo de los pensionistas.

Con todo lo explicado, marzo se presenta como un mes decisivo para los pensionistas. Con la aplicación definitiva de la subida de las pensiones, el ajuste en las pensiones mínimas y los beneficios complementarios aprobados de forma oficial, se definirá el impacto real de las reformas en el día a día de los jubilados y beneficiarios de la Seguridad Social.

Para muchos, estos cambios representarán un alivio en sus finanzas por pequeño que sea, aunque la preocupación por el futuro de las pensiones sigue presente. Lo que es seguro es que, con la confirmación oficial en marzo, los pensionistas podrán conocer con exactitud cómo evolucionarán sus ingresos en los próximos meses.