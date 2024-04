Óscar Puente, ministro de Transportes, no ha podido evitar lanzar un nuevo ataque a Ouigo, la low cost de la operadora pública francesa SNCF. Ante una primera pregunta de los periodistas sobre la oferta de 10.000 billetes a un euro a Valladolid, conocida este jueves, Óscar Puente ha respondido que no tenía ninguna valoración que hacer. «Hoy estamos aquí para presentar lo nuestro, los nuevos planes de Renfe», ha dicho. Pero a la segunda pregunta Óscar Puente ha entrado de nuevo en la batalla que mantiene en las últimas semanas con Ouigo a cuenta de sus bajos precios.

Puente ha reconocido que está deseando conocer las cuentas de Ouigo para salir de dudas sobre si su estrategia de lanzar billetes baratos de alta velocidad es o no rentable. «Estamos deseando conocer las cuentas y creo que vamos a tardar en conocerlas a pesar de la obligación legal de presentarlas. Se está ya en esa obligación, tardaremos seguro en conocer las cuentas», ha dicho al respecto.

Tras las sucesivas polémicas del último mes por su oposición a la estrategia de vender billetes a pérdidas -por el impacto que eso tiene en la sostenibilidad económica del sistema y su repercusión en los ciudadanos-, el ministro se ha querido mostrar más cauto.

«He venido a hablar de Renfe, que es lo que me interesa hoy, a comunicar estos trazados. Y respecto a si otras compañías llegan o no al equilibrio, pues pronto lo sabremos, cuando se publiquen las cuentas, hablarán por sí solas. Si hay equilibrio se verá y, si no lo hay, también», ha concluido.

De momento, Ouigo perdió 31 millones de euros en 2021 y 37 millones en 2022, pese a facturar 106 millones de euros. Ouigo cuenta con las inyecciones de capital de su matriz, SNCF, empresa pública que tiene integrado además al gestor de infraestructuras, el equivalente a Adif en España.

Ouigo presentó el jueves su nuevo servicio de alta velocidad en la línea Madrid-Segovia-Valladolid en la que mantiene sus precios de hasta 9 euros por trayecto. Además, ha puesto a la venta 10.000 billetes a un euro pese a las críticas de las últimas semanas del ministro, que llegó a acusarles de dumping y a amenazarles con acudir a la CNMC.

La polémica gira en torno a si Ouigo vende o no por debajo de coste y sobre si esa estrategia es sostenible en el tiempo. Ouigo cuenta con el músculo financiero del Estado francés, mientras Renfe volverá a pérdidas en 2023 por la guerra de precios.

Además, Renfe en Francia no está teniendo la misma reciprocidad que Ouigo en España, donde se le han abierto las líneas de alta velocidad más rentables mientras Renfe tiene que seguir ofreciendo servicio en otras menos. Este mismo viernes se han anunciado nuevos destinos: Logroño y Teruel. A este respecto, Räul Blanco, presidente de Renfe, ha explicado en la misma comparecencia que están pendientes de las autorizaciones a los trenes de Talgo y a la línea específica Lyon-París.