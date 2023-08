Los radares han mostrado sobradamente su capacidad disuasoria para que los conductores respeten las normas de circulación. Pero tras la operación salida de este verano los conductores se encontrarán con una novedad tecnológica especialmente pensada para las áreas escolares. Los primeros que han empezado a instalarse (de momento van 28) están en Barcelona. Denominados ‘radares pedagógicos’, están en los entornos escolares de la Ciudad Condal. Se trata de un dispositivo que funcionará durante el horario lectivo, y controlará que no se supere la velocidad establecida.

A diferencia de los habituales, que cuentan con un controlador de la velocidad que hace una fotografía del vehículo cuando supera el límite establecido, estos mostrarán a través de un panel la velocidad de cada vehículo, para que el conductor sea consciente de que circula a más rápido de lo permitido.

Al menos de momento, los nuevos radares no sancionarán aunque ya sirven de aviso.

Así funcionan

Se trata de un instrumento embutido en una caja con dos lentes que es la que detecta la velocidad del vehículo. Unos metros más adelante se encuentra el panel que indica al conductor la velocidad exacta.

Los nuevos radares tendrán franjas de operatividad: funcionarán en el horario lectivo, de lunes a sábado entre las 7 y las 22 horas.

De forma que los coches que circulen cerca de alguna zona escolar fuera del horario y del calendario lectivo podrán hacerlo a la velocidad máxima establecida en esas vías, es decir, 50 kilómetros por hora. De día el límite será de 30 km/h, para poder garantizar la seguridad de los niños cuando entren y salgan del colegio.

Dónde están en Barcelona

Hasta el momento no se conoce aún cuándo empezarán a funcionar oficialmente aunque será antes de fin de año. Para extremar las precauciones los radares están instalados en: Carrer A (zona franca); la

Gran Via de les Corts Catalanes, 159; Calle Creu Coberta, 54; Rocafort, 61; Paral·lel – C/Palaudàries; Pau Claris-Urquinaona (Via Laietana)

Ronda Litoral, 40; Ronda General Mitre, 40 (Interior del túnel); Ronda del General Mitre, 79; Anglí, 33; JV Foix-Ramon Miquel i Planas; Vallvidrera 25

Vallvidrera, 68; Calle d’Iradier s/n; Calle Balmes, 371

Calle Isaac Newton, 24; Pau Claris-Urquinaona (Via Laietana)

Carrer Aragó, 609; Litoral entre C/Jaume Vicens Vives; Felip II, 14; Gran Via de les Corts Catalanes, 1060-1062; Meridiana-Sant Antoni Maria Claret; Santander, 61; Piferrer, 72-7; Estatut-Jorge Manrique; Passeig de Fabra i Puig, 408 y en Ferran Junoy, 12.