La OCU lo ha confirmado: estas son las galletas que tienes que comprar si vas al supermercado

Las galletas son uno de los snacks más consumidos en España. Perfectas para desayunar, merendar o como un antojo entre comidas, las galletas se han ganado un lugar en la despensa de muchos hogares, siendo una opción popular entre adultos y niños. Sin embargo, aunque su consumo ocasional puede ser inofensivo, la realidad es que en su mayoría no son el alimento más recomendable desde un punto de vista nutricional. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio minucioso para determinar cuáles son las mejores galletas en el mercado, valorando su calidad nutricional, ingredientes y equilibrio general, a fin de ayudar a los consumidores a hacer una elección informada.

La investigación de la OCU se ha centrado en el análisis de 286 tipos de galletas de diferentes marcas, tomando en cuenta factores clave como el contenido de fibra, el aporte energético y la calidad de los ingredientes. Aunque el precio no fue un criterio determinante, es importante señalar que la galleta que obtuvo el mejor puntaje no es precisamente la más económica del mercado. A través de este análisis, la OCU busca orientar a los consumidores a tomar decisiones más conscientes, en un intento de reducir el impacto de productos excesivamente procesados en la dieta diaria. No podemos olvidar que de por sí, este no es un alimento saludable sino que incluso en las mejores opciones, su consumo debe ser esporádico y moderado. Por ello, el estudio de la OCU resalta que la elección debe centrarse en galletas que ofrezcan un perfil nutricional menos desfavorable, priorizando ingredientes como harinas integrales y limitando el contenido de azúcares y grasas. De este modo te presentamo a continuación las galletas del supermercado que debes comprar según la OCU.

Las mejores galletas según la OCU

De acuerdo con la OCU, la mejor galleta del supermercado es la galleta de avena sin gluten de la marca Santiveri, que obtuvo una puntuación de 69 sobre 100. Esta calificación puede parecer moderada, pero dentro del amplio abanico de opciones en el mercado, fue la que mostró un mejor equilibrio en cuanto a su composición nutricional. A pesar de que este producto contiene ingredientes ultraprocesados, destaca por su contenido de harina integral, lo cual incrementa el aporte de fibra y, en consecuencia, su valor como opción para quienes desean una alternativa menos perjudicial.

La galleta de Santiveri es especialmente valorada por su bajo contenido en azúcar, que se sitúa por debajo del 17%, un umbral que la OCU considera razonable en productos de este tipo. Esta característica, junto a la ausencia de gluten, hace que sea una opción adecuada para consumidores celíacos o con sensibilidad al gluten, aunque la propia OCU señala que el gluten en sí no es perjudicial para la mayoría de las personas, sino únicamente para aquellos con intolerancia o alergia a esta proteína.

¿Qué hace que una galleta sea mejor que otra?

La OCU subraya que no se puede considerar a las galletas como un alimento saludable. No obstante, ciertos factores pueden hacer que unas opciones sean preferibles a otras desde el punto de vista nutricional. Las galletas que contienen harinas integrales son preferibles, ya que estas aportan fibra, un componente beneficioso para la salud digestiva y que también contribuye a una absorción más lenta de los carbohidratos, evitando picos bruscos de azúcar en sangre.

Además, el contenido de azúcar es otro aspecto clave. Aunque el azúcar es un componente común en la mayoría de las galletas, la OCU considera que niveles por encima del 17% son excesivos. La presencia de grasas también debe ser moderada y, si es posible, que provengan de fuentes saludables como frutos secos o semillas. Las galletas que incluyen ingredientes como frutos secos pueden proporcionar grasas saludables, como ácidos grasos monoinsaturados, que son más beneficiosos que las grasas saturadas o trans, presentes en muchas galletas ultraprocesadas.

Consumo moderado y la importancia de leer las etiquetas

A pesar de que algunas galletas tienen una composición relativamente equilibrada, la OCU advierte que estos productos no deben ser parte de una dieta diaria. Las galletas, en general, están diseñadas para ser un placer ocasional, y su consumo regular puede contribuir al aumento de peso y a otros problemas de salud si no se complementan con un estilo de vida saludable y una dieta balanceada. Por ello, la OCU recomienda fijarse en las etiquetas nutricionales y prestar atención a los ingredientes. Además, es importante recordar que términos como «integral» no siempre indican un producto más saludable, ya que algunas galletas incluyen harinas refinadas que solo se comercializan como integrales sin cumplir este requisito a nivel nutricional.

En conclusión, aunque las galletas no son esenciales en una dieta equilibrada, existen opciones menos perjudiciales para aquellos que disfrutan de este snack. La galleta de avena sin gluten de Santiveri destaca por su composición relativamente equilibrada, pero como recalca la OCU, la clave está en el consumo moderado y consciente, prestando especial atención a los ingredientes y al contenido de azúcar y grasas.