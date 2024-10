La OCU lo confirma: esta es la mejor fecha para comprarse un iPhone y queda muy poco

Con cada nuevo lanzamiento de Apple, los entusiastas de la tecnología se preparan para conocer las últimas novedades que trae el iPhone más reciente. Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse el lujo de adquirir el último modelo en el momento de su salida. Es en este contexto donde surge una cuestión clave para los consumidores: ¿cuál es el mejor momento para comprar un iPhone sin pagar de más? La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha analizado las tendencias de precios y ofrece una respuesta clara. De este modo, si tienes pensado comprarte ahora un iPhone creyendo que van a bajar de precio con motivo del lanzamiento del nuevo modelo, no vas tan desencaminado, pero ¿cuándo hacerlo exactamente? La fecha ya está aquí.

El lanzamiento de un nuevo iPhone siempre supone un evento de gran repercusión, y el modelo más reciente, el iPhone 16, no ha sido la excepción. Este nuevo dispositivo llega con mejoras en su procesador, batería y cámaras, pero también con un precio que puede superar fácilmente los 1.800 euros en sus versiones más avanzadas. Para muchos, esta cifra es elevada, lo que lleva a los usuarios a buscar alternativas más económicas en modelos anteriores, como el iPhone 15 o el iPhone 14. Aquí es donde la OCU entra en juego, señalando que el precio de estos modelos empieza a descender poco después de la presentación de la nueva generación. De hecho, la organización asegura que esperar unas semanas adicionales puede marcar una gran diferencia en el coste final así que teniendo en cuenta que el lanzamiento del iPhone 16 se produjo el pasado 20 de septiembre, quizás haya llegado el momento de hacerte con alguna de sus versiones anteriores.

La OCU y la fecha de cuándo comprar un iPhone

El consejo de la OCU es claro: quienes estén pensando en comprarse un iPhone 14 o 15 deberían esperar a este mes octubre o incluso a las semanas posteriores. La razón es sencilla y no sólo tiene que ver con el hecho de que el lanzamiento del iPhone 16 se produjo como avanzamos a finales de septiembre. Y es que, conforme se acerca la temporada navideña, los precios de los modelos anteriores suelen disminuir de forma considerable. A lo largo de los años, esta tendencia se ha repetido de manera consistente, y por lo tanto, los consumidores pueden beneficiarse de descuentos importantes si planifican bien sus compras. ¿Por qué apresurarse cuando unos días pueden suponer un ahorro significativo?.

El análisis de la OCU es especialmente relevante para aquellos que desean adquirir un iPhone 15 o 14. Tras el lanzamiento del iPhone 16 en septiembre, la organización ha observado cómo el precio de los modelos anteriores sigue una trayectoria descendente. Un buen ejemplo es lo que ocurrió con el iPhone 14: su precio inicial comenzó a reducirse de manera constante tras la llegada del iPhone 15, alcanzando una bajada notable antes del verano siguiente. Lo mismo se espera que ocurra con el iPhone 15 en los próximos meses.

Si bien en las primeras semanas tras la llegada de un nuevo iPhone los descuentos pueden no ser muy evidentes, la OCU destaca que ahora que ya estamos en el mes octubre, los precios empiezan a ser mucho más competitivos. Para aquellos que no necesitan el último modelo y están dispuestos a esperar un poco, este es el mejor momento para hacerse con un iPhone de alta calidad a un precio mucho más razonable. La clave está en evitar la fiebre inicial de lanzamiento y saber cuándo aprovechar las bajadas de precio.

Este fenómeno es algo que los consumidores más experimentados ya conocen bien. Comprar un modelo anterior al último lanzado no sólo puede ahorrarte dinero, sino que también te permite disfrutar de un dispositivo con características de primer nivel, que sigue estando a la altura de las expectativas. La diferencia en términos de funcionalidad entre generaciones no suele ser tan grande como el salto en el precio, lo que convierte a esta estrategia en una de las preferidas por muchos usuarios.

¿Qué ofrece el nuevo iPhone 16?

De todos modos y aunque elegir un modelo anterior puede ser una apuesta ganadora, que duda cabe que el iPhone 16 ha generado muchas expectativas, como siempre ocurre con los lanzamientos de Apple. Equipado con los nuevos chips A18 y A18 Pro, este dispositivo promete un rendimiento superior, con una mayor eficiencia energética y una potencia de procesamiento impresionante. Estos nuevos procesadores no sólo mejoran la velocidad, sino que también incrementan la duración de la batería en un 25% respecto a la generación anterior. Esta es, sin duda, una de las mejoras más destacadas del nuevo modelo, especialmente para aquellos usuarios que hacen un uso intensivo del teléfono durante todo el día.

Además, la cámara del iPhone 16 ha sido otro de los aspectos más elogiados. En las versiones Pro, Apple ha incorporado un botón específico para la cámara, ofreciendo una experiencia similar a la de una cámara digital. Esto, junto con nuevas lentes mejoradas y un procesador más potente, hace que el iPhone 16 sea una excelente opción para quienes buscan una herramienta de creación audiovisual de alto nivel. Sin embargo, para el usuario medio, estas mejoras pueden no justificar el elevado precio del dispositivo, según la OCU.

Otra novedad interesante es la integración de Apple Intelligence, la inteligencia artificial propia de Apple. Aunque todavía no está disponible para todos los idiomas ni en todas las regiones, esta IA promete optimizar la experiencia de usuario y mejorar la interacción con el dispositivo. No obstante, según la OCU, esta funcionalidad aún no supone un factor determinante, ya que se encuentra en una fase inicial de implementación.

¿Vale la pena esperar o lanzarse a por el iPhone 16?

La pregunta que muchos se hacen es si realmente merece la pena invertir en el iPhone 16 o si es más conveniente esperar a que bajen los precios de los modelos anteriores. Según la OCU, aunque el iPhone 16 es un dispositivo impresionante, las mejoras que ofrece no son lo suficientemente revolucionarias como para justificar su alto coste en comparación con sus predecesores. De hecho, los modelos anteriores, como el iPhone 15 o el iPhone 14, siguen siendo dispositivos de altísima calidad que pueden cumplir con las expectativas de la mayoría de los usuarios.

El consejo final de la OCU es que los consumidores evalúen bien hasta qué punto van a aprovechar las novedades del iPhone 16. Si no necesitas una cámara de última generación ni los avances en inteligencia artificial, quizás lo más sensato sea optar por un modelo anterior y ahorrarte una cantidad considerable de dinero. Con la temporada de rebajas acercándose y la tendencia a la baja en los precios de los iPhone más antiguos, parece que el mejor momento para comprar está ya entre nosotros o también será bueno esperar un poco a la época pre-navideña (incluso Black Friday aunque la OCU no lo mencione) y también la post-navideña (rebajas de Enero).