Nunca verás el iPhone 15 en la mano de un villano. Apple tiene un pacto de sangre

Apple es una de las marcas más reconocidas y valoradas del mundo, y sus productos son objeto de deseo para millones de personas. Sin embargo, hay un grupo de personas que nunca podrán disfrutar de los dispositivos de la manzana: los villanos de las películas y series. Descubre ahora por qué nunca verás el iPhone 15 en la mano de un villano y cuál es el «pacto» que tiene Apple al respecto.

Nunca verás el iPhone 15 en mano de un villano

¿Por qué los villanos en televisión o en el cine no utilizan nunca iPhones? Parece ser que Apple tiene una regla muy estricta que prohíbe que los antagonistas de las historias usen sus productos en la pantalla. Así lo reveló el director Rian Johnson, responsable de películas como «Puñales por la espalda» o «Star Wars: Episodio VIII», en una entrevista para Vanity Fair.

«Apple te permite usar un iPhone en sus películas, pero -y esto es muy importante- si alguna vez estás viendo una película de misterio, los malos no pueden tener iPhones delante de la cámara», dijo Johnson. El cineasta bromeó con que esta norma le iba a «fastidiar» en la próxima película de misterio que escribiera, ya que podría dar pistas al espectador sobre quién es el culpable.

Cómo se deben usar los dispositivos Apple en el cine y televisión

La razón detrás de esta prohibición es la obsesión de Apple por cuidar su imagen y su branding. La compañía fundada por Steve Jobs no quiere que sus productos se asocien con personajes malvados o negativos, sino que busca que se reflejen de la mejor manera posible, en un contexto favorable y atractivo.

No es la primera vez que Apple impone condiciones a las productoras de cine y televisión para permitirles mostrar sus productos. Por ejemplo, exige que los dispositivos se usen correctamente, que no se modifiquen ni se cubran sus logotipos, y que no se muestren en situaciones ilegales o inmorales.

Apple no es la única marca que hace este tipo de exigencias, pero sí una de las más estrictas y selectivas. De hecho, hay casos excepcionales en los que los villanos sí han aparecido con iPhones en la pantalla, como en la serie «24». Sin embargo, estos casos son muy raros y probablemente requirieron una negociación especial con Apple.

Así que ya sabes, si quieres saber quién es el malo de la película, fíjate bien en qué teléfono usa. Si es un iPhone 15, el último modelo lanzado por Apple, puedes descartarle como sospechoso. A menos que sea un infiltrado…