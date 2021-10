La historia de Nurettin Acar, el nuevo director general de Ikea en España, es sin duda una historia de superación. Una historia que le llevó de vivir en una familia nómada en Irán a ocupar un puesto de liderazgo en una de las principales multinacionales suecas. En OKDIARIO hemos podido charlar con él sobre su historia, sus orígenes, y sobre cómo su pasión por el sector del retail le ha llevado a lo más alto.

Acar nació en una familia nómada entre las montañas de Irán e Irak. Mientras estudiaba, con tan sólo 11 años, su padre le animó a empezar a trabajar en una tienda de alfombras con el objetivo de que comenzara a aprender por sí mismo a trabajar. Sin embargo, Nurettin lejos de protestar comenzó a pasar buena parte de su tiempo libre en la tienda aprendiendo todo lo que pudo sobre el sector y sobre las historias que los encargados contaban a los turistas acerca del proceso de producción.

Posteriormente, la Guerra del Golfo provocó que los turistas dejaran de viajar a la zona donde Nurettin vivía con sus padres y sus hermanos. En ese momento, su padre propuso a la familia desplazarse a la zona sur de Turquía, a la región de Antalya, y abrir su propia tienda de alfombras. Este fue otro de los puntos decisivos en la vida de Acar, donde aprendió a no rendirse nunca y a que con poco puedes conseguir todo lo que te propongas.

Desde allí, Nurettin logró emigrar a Suiza, donde llegó sin saber hablar alemán. Uno de sus primeros trabajos en el país fue en supermercado como vendedor de alfombras, algo que le permitió aprender alemán para poder tratar con los clientes. Actualmente Acar habla cinco idiomas (francés, alemán, inglés, turco y kurdo) y está aprendiendo español.

No fue hasta el año 2001 cuando Nurettin dio sus primeros pasos dentro de la familia Ikea. Un cazatalentos le ofreció la posibilidad de hacer una entrevista y Acar comenzó a trabajar para la multinacional sueca dentro del equipo de ventas. En primer lugar comenzó como gerente de ventas del país y luego asumió la dirección de la tienda Ikea Pratteln y, más tarde, la de Ikea Dietlikon. En el año 2015, Nurettin volvió a sus orígenes y se convirtió en el director general de Ikea en Turquía.

Hace dos años, Nurettin dio el salto a nuestro país. Empezó a trabajar como director de área, con las tiendas de Madrid, A Coruña, Asturias, Valladolid y Barakaldo bajo su mando, un puesto que ha desarrollado hasta que en septiembre de este año se convertía en el nuevo CEO de Ikea España. El trabajo, la curiosidad y la pasión son las tres grandes armas que han llevado a Acar, una persona a la que le brillan los ojos cuando habla de su trabajo, a lo más alto del sector del retail.

Pregunta: ¿Cómo ha sido pasar la pandemia del coronavirus en España, un país en el que acababas de aterrizar?

Respuesta: Pues vienes a España y como este es un país hermoso sueñas con viajar, ir de norte a sur, descubrir y luego, de repente, te encierran. Entonces ha sido un momento difícil. Pero luego, en realidad, mi esposa y yo también hemos encontrado nuestro camino. Empezamos a cocinar y empezamos a disfrutar el uno del otro. Comenzamos a disfrutar de una forma o de la otra entendiendo que la situación era la que era. Así que aprovechamos al máximo. Además cuando comenzó la crisis acabábamos de tener un hijo y el encierro nos permitió pasar tiempo en familia.

P: ¿Qué papel ha jugado Ikea en tu vida?

R: Permíteme que te cuente muchas cosas fantásticas que hacemos en Ikea, algunas conocidas y otras no tanto. Precisamente hablábamos sobre lo que hicimos todos en casa durante la pandemia. Y eso es lo que hacemos en Ikea, aplicar el conocimiento y la inspiración para ayudar al cliente a construir una casa y un hogar agradable.

Además, aportamos soluciones en materia de decoración, de funcionalidad y de organización. Ese es continuamente nuestro desafío. Queremos que la gente duerma en una cama bonita, pero que también duerma bien. Queremos formar parte de las elecciones diarias de la gente y ayudarles a ser felices dentro de su hogar.

P: Tu vida está llena de experiencias y de aprendizajes, ¿qué consejo le darías a la gente joven que está comenzando en el mundo laboral?

R: Gracias por la pregunta, me encanta. Esa es la razón por la que cuento mi historia. ¿Quiero un premio? No. Lo cuento por si puede servir de inspiración y motivación para que los jóvenes luchen por conseguir su sueño. Mi primer consejo sería el de ser curioso, querer aprender cada día cosas nuevas sobre diferentes ámbitos.

Y en segundo lugar, nunca darse por vencido. Si tienes un sueño, hay que luchar por él hasta el final. Las cosas no son fáciles y siempre nos vamos a encontrar con dificultades y malas rachas en la vida. De donde yo vengo las cosas son sencillas, no teníamos las mejores escuelas ni las mejores universidades, pero yo siempre he tenido voluntad. La voluntad de hacer más, la voluntad de aprender todos los días algo nuevo.

P: ¿Cómo ha sido empezar a trabajar en España y adaptarse a nuestra cultura?

R: La verdad es que tengo que agradecérselo a mi jefe, ha sido la combinación perfecta. Al venir aquí he descubierto que Ikea España es innovadora. La gente es trabajadora y humilde. Por ejemplo, en España es uno de los pocos países en los que te puedes encontrar una tienda de Ikea en el centro de la ciudad. Te da la posibilidad de desarrollar nuevas ideas y de llevarlas a la práctica. Estoy muy agradecido.

Además, ahora también estoy conectado de por vida con España a nivel personal porque mis dos hijos han nacido aquí. Mi mujer también adora este país. En España hay una gran riqueza y estoy deseando seguir viajando y conociendo todas las ciudades. En España nos han acogido con los brazos abiertos.