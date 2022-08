No vuelvas a perder los calcetines en la lavadora: el invento del siglo

¿Tus calcetines se van de viaje cada vez que pones la lavadora? ¡Hemos encontrado la solución que necesitabas! Este inventazo conseguirá que no pierdas parejas de calcetines por la lavadora, algo que tanto el electrodoméstico como tu colección de calcetines agradecerán. Hay calcetines que por mucho que los busques, ya no vuelven a aparecer, que no te pase con este invento del siglo. Es tan sencillo como eficaz para que no vuelvas a perder los calcetines en la lavadora y lo mejor, es que está tirado de precio.

Si tu pila de calcetines sin pareja ya sobresale del cajón, tienes que encontrar una solución al problema. Muchos optan por comprar calcetines nuevos cuando ya no quedan pares, pero con este invento que hemos encontrado en Amazon, no tendrás que preocuparte por ellos.

El truco para no pierdas los calcetines en la lavadora

Si quieres dejar de comprar calcetines nuevos a cada temporada, tan solo necesitas unas pequeñas piezas de plástico. Estas piezas están disponibles en Amazon y funcionan como pequeños imperdibles de plástico, son muy comunes para tejer, pero sus posibilidades en el hogar son más amplias. Podrás colocar cada par en un imperdible para que se mantengan como una unidad durante el ciclo de lavado.

Sabemos lo que estás pensando, pero no, esta pieza no dañará el tejido de los calcetines como sí que pasaría con un imperdible de acero. Están diseñados para no dejar rastro en la ropa, por lo que podrás usarlos muchísimas veces sin notar ningún desastre en tus prendas. Así tu la lavadora no se comerá parejas perdidas de calcetines y podrás tenerlos localizados sin complicaciones.

Puedes dejar los imperdibles cerca de la lavadora y dedicar unos minutos a juntar las parejas antes de ponerlos a lavar. Esto marcará la diferencia y no tendrás que estar pendiente de ir comprando nuevos calcetines cuando no te queden parejas. Los caminos de estos calcetines son misteriosos, normalmente, pueden quedarse atascados o en algún rincón de la lavadora, pero con este trucazo, se acabó eso de buscar desesperadamente hasta encontrarlos.

En Amazon encontrarás un pack de 120 piezas de imperdibles de plásticos por menos de 7 euros. Además, vienen en varios colores y con una cómoda caja de almacenamiento ¿Qué más se puede pedir? En nuestra casa ya se ha convertido en todo un básico de las labores del hogar y desde ese momento, la pila de calcetines perdidos no ha aumentado sus integrantes.

Otros métodos para no perder prendas al lavar

Este es un método muy efectivo y económico para que no vuelvas a perder los calcetines de la lavadora, pero si no te acaba de convencer, puedes optar por estos métodos:

Poner los calcetines en una bolsa de lavado antes de ponerlos en la lavadora, así todos se lavarán cómodamente, pero no se perderán por la inmensidad de la lavadora. Después solo tendrás que abrir la bolsa y listos para tender.

antes de ponerlos en la lavadora, así todos se lavarán cómodamente, pero no se perderán por la inmensidad de la lavadora. Después solo tendrás que abrir la bolsa y listos para tender. Opta por poner lavadoras de calcetines y prendas pequeñas, como ropa interior, así no se perderán entre toallas, mantas y edredones. Será mucho más sencillo tener cada prenda controlada.

Aplica estos trucos a tu hogar y no vuelvas a perder los calcetines por la lavadora durante los lavados. Son trucos sencillos que te cambiarán la vida en tu rutina. Seguro que después ya no sabes vivir sin estos curiosos imperdibles para tus prendas.