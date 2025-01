No necesitas experiencia previa: la oferta de empleo del SEPE que no podrás rechazar en 2025

Entrar en el mercado laboral sin experiencia previa es uno de los mayores retos para muchas personas que buscan trabajo. Sin embargo, 2025 llega con grandes oportunidades de la mano del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ofrece vacantes para quienes desean iniciar su carrera profesional sin requisitos de experiencia y, además, con la posibilidad de algo que parece estar en auge y que atrae el interés de muchas personas: teletrabajar.

La oferta de empleo del SEPE que seguro que no vas a poder rechazar, y es que teletrabajar es algo por lo que apuestan cada vez más empresas, adaptándose así a nuevas modalidades de trabajo y ampliando las oportunidades para quienes buscan su primer empleo. Además, el SEPE destaca que estas posiciones incluyen flexibilidad no sólo por el hecho de poder trabajar desde casa, sino que la jornada de horas resulta también bastante atractiva, y de ahí a que se trate de vacantes muy solicitadas por lo que es mejor no tardar demasiado en apuntarse. Con puestos disponibles en diversas comunidades autónomas de España y salarios competitivos que pueden llegar hasta los 50.000 euros anuales, estas ofertas son una excelente opción para quienes desean comenzar el año con un nuevo rumbo profesional.

La oferta de empleo del SEPE que no podrás rechazar en 2025

Si deseas conocer la oferta de empleo del SEPE que no vas a poder rechazar este año, y otras muchas, debes conocer su portal en el que publican todas las ofertas de trabajo que van surgiendo. El portal en cuestión se llama Empléate, y en la actualidad ofrece 28 vacantes sin experiencia previa y con opción de teletrabajo. Estas posiciones se reparten entre diferentes sectores profesionales y roles que abarcan desde el ámbito tecnológico hasta el comercial. Algunos de los puestos destacados incluyen:

Comercial agente de seguros exclusivo.

Administrativo en transporte internacional.

Programadores, desarrolladores e ingenieros informáticos.

Diseñador gráfico con experiencia en impresión digital.

QA tester.

Delegado comercial en banca de seguros.

Editor de vídeo.

Asesor inmobiliario.

Técnico en prevención de riesgos laborales.

Agente de permisos y daños.

Montador en puntos de venta.

Estas ofertas también están geográficamente distribuidas, con vacantes en comunidades como Murcia, Cataluña, Madrid, La Rioja, Asturias, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras. Muchas de estas ofertas permiten como decimos trabajar en remoto, ofreciendo flexibilidad y la posibilidad de conciliar vida personal y laboral.

Salarios que marcan la diferencia

Las ofertas disponibles no sólo destacan por su accesibilidad, sino también por sus remuneraciones competitivas. Por ejemplo, los puestos relacionados con el sector tecnológico, como desarrolladores frontend, backend o expertos en UX/UI, pueden alcanzar salarios de hasta 50.000 euros anuales en Madrid. Otros roles, como el de ejecutivo hipotecario en Toledo, ofrecen rangos salariales de entre 12.000 y 50.000 euros al año.

En la Comunidad Valenciana, las ofertas de farmacéutico también son interesantes, con sueldos que oscilan entre 12.000 y 35.000 euros. Estas cifras muestran que incluso trabajos adecuados para quienes buscan su primer empleo pueden ser muy atractivos desde el punto de vista económico. Aunque para empleos como este puede que no requieras de experiencia laboral pero sí de una formación, de modo que a la hora aplicar a una de ellas, o de apuntarse, es importante revisar bien si se cumplen los requisitos.

Además, algunas ofertas, como las vinculadas al programa Investigo, están específicamente diseñadas para impulsar la incorporación de jóvenes al mercado laboral, proporcionando una plataforma sólida para el desarrollo profesional y económico.

Cómo acceder a estas ofertas

Encontrar estas vacantes en el portal Empléate es muy sencillo. Sólo necesitas acceder a la página oficial, introducir los filtros de ‘Admite teletrabajo’ y ‘No se requiere experiencia’ y revisar las opciones disponibles. Una vez localizada la oferta que te interese, basta con hacer clic en ‘Inscribirse’, registrar tus datos o iniciar sesión si ya tienes cuenta, y seguir los pasos del proceso de selección.

El portal también permite guardar búsquedas personalizadas y recibir notificaciones cuando se publiquen nuevas vacantes que coincidan con tus preferencias. Esto facilita aún más el proceso de encontrar un empleo que se adapte a tus necesidades y objetivos.

Con esta oportunidad de oferta de trabajo, el SEPE no sólo abre las puertas a nuevas formas de trabajar, sino que también ofrece una vía accesible y atractiva para quienes desean comenzar 2025 con un empleo que marque un antes y un después en su trayectoria profesional o de hecho, que sea por fin ese primer trabajo que tanto deseas. Estas ofertas representan una apuesta por un mercado laboral más flexible, inclusivo y orientado a las necesidades de las personas.

Si buscas tu primera oportunidad laboral o dar un giro a tu vida profesional, no dejes pasar estas oportunidades. La combinación de teletrabajo, sueldos competitivos y accesibilidad para principiantes hace que estas vacantes sean una opción inmejorable para empezar el año con buen pie y para que puedas tener un empleo que desde hace algunos años no deja de estar en constante demanda.