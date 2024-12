No hay debate: este experto en derecho inmobiliario revela cómo acabar con los okupas en España

La enmienda a la ley para incluir a los okupas en los delitos del código penal presentada por el PNV salió adelante en el congreso por un error de Bildu y de ERC. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y el problema no ha quedado finiquitado.

Desde ahora la okupación va a estar considerada un delito penal independientemente de si se trata de un allanamiento o de una usurpación. Es decir, podrán producirse juicios en menos de dos semanas, lo que abre la posibilidad a que las casas se recuperen mucho antes.

Pese a la buena noticia, estas modificaciones no cambian la situación real de los okupas en España. Estos delincuentes seguirán teniendo la capacidad de mantenerse en una vivienda ajena durante muchos meses o años.

Aunque pueda parecernos una locura, el experto en derecho inmobiliario Julio Naveira ha explicado los motivos en Medio Día Cope. Además, ha desarrollado cuál sería la solución efectiva para acabar con los okupas en España.

¿Por qué la ley ‘anti okupa’ no acaba con los okupas en España?

La premisa de la nueva enmienda aprobada en el congreso es muy positiva. La okupación será un delito penal y, como tal, será juzgada en un plazo máximo de 15 días.

Sin embargo, Naveira encuentra aquí el primer pequeño error. Una cosa es cuándo se celebre el juicio (sin tener en cuenta retrasos) y otra cuándo se haga efectiva la sentencia.

El proceso para recuperar la casa puede alargarse durante meses, aunque es cierto que nunca podrá sobrepasar el año desde que el juez dicte sentencia: «Sólo pasa en España y sólo con estos tipos de delitos. No ocurre en otros países de nuestro entorno».

Aun así, la nueva ley no resuelve el verdadero problema que ocurre en la mayoría de los casos: la inkiocupación. En resumidas cuentas, aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda.

La inkiocupación no ha sido incluida en el código penal y permanecerá como un delito civil. Es decir, el caso más común de okupas en España no está incluido y no se verá afectado por los nuevos plazos.

Por todo ello, el experto en derecho Julio Naveira considera lo siguiente: «Solamente afecta a las okupaciones delincuenciales, no soluciona el problema. Agiliza el plazo de devolución, que puede pasar de dos a cuatro años a un año».

La solución de un experto en derecho inmobiliario para acabar con los okupas

Frente a este problema, Julio Naveira considera que sí que existe una posible solución a los okupas en España. Básicamente tenemos que equipararnos con el resto de países europeos y no tiene por qué estar reñido con cualquier política de vivienda.

El experto en derecho inmobiliario cree que para agilizar el proceso y evitar que los casos se disparen lo que hay que haces es incluir cualquier tipo de okupación en el código penal.

De hecho, Naveira cree que es posible tomar medidas preventivas: «La única forma de solucionar el problema es que se dicte una medida cautelar que en el plazo de 48 horas siguientes a la detención, si el okupa no tiene un título por el cual está ocupando esta propiedad, sea desalojado de inmediato».