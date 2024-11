Un catedrático en Derecho alerta sobre la situación de los okupas en España: «No sucede en ningún país»

Uno de los grandes problemas de España es la terrible situación de la vivienda y las dificultades para comprar una casa. Si con los altos precios no fuera suficiente, ahora las familias tienen que lidiar con una legislación que, según los expertos, «protege a los okupas».

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili Sergio Nasarre, que en una reciente entrevista ha alzado la voz para alertar sobre los peligros de las leyes españolas y por qué perjudican a las familias.

En la entrevista concedida a Menorca.info, Nasarre expresó su preocupación por el impacto de la ley estatal de vivienda en el mercado inmobiliario y en la creciente dificultad para acceder a una casa.

El desequilibrio en la ley de vivienda que ayuda a los okupas en España

Nasarre ha explicado que la excesiva protección a los okupas que se da en España provoca que muchos propietarios prefieran no poner en alquiler sus viviendas o, en el mejor de los casos, lo hacen en unas condiciones asfixiantes.

«La ley estatal de vivienda tiene unas consecuencias que no sólo afectan a los propietarios, sino también a quienes buscan una casa. Está dificultando el acceso a la vivienda, sacando propiedades del mercado y, en muchos casos, protegiendo a los okupas», ha comentado el catedrático.

Además, Sergio Nasarre ha expresado que este fenómeno sólo ocurre en España: «Esto no sucede en ningún otro país europeo, donde se tiene un enfoque más equilibrado para garantizar el derecho a la vivienda».

En cambio, una preocupación del experto en Derecho es que sólo estamos importando de nuestros vecinos europeos las soluciones que han tenido peores resultados.

Por ejemplo, sobre la limitación de alquileres comentó lo siguiente: «Supone un control de las rentas, pero es que ha funcionado mal en todos los países donde se ha implantado. No hay que insistir en políticas fracasadas, pero a los responsables les da igual».

¿Cómo eliminar a los okupas de España y tener viviendas baratas?

Por desgracia, todos los días nos despertamos con una nueva noticia de alguna casa okupada. Mientras tanto, todos los expertos coinciden en que las medidas legales que se toman no son efectivas y que, en todo caso, penalizan a los trabajadores.

Para lograr abaratar el precio de compra o alquiler de una vivienda, Nasarre tiene claro cuál sería la medida más efectiva: «Lo que se necesita no es intervenir de forma desproporcionada, sino crear incentivos para que los propietarios vuelvan a poner sus viviendas en el mercado».

Mientras tanto, el catedrático de Derecho Civil cree que los precios están condenados a subir y la situación de muchos españoles podría empeorar si no se hace frente al problema de la okupación.

«Las familias no sólo no pueden comprar, tampoco pueden alquilar, y eso les obliga a soluciones extremas como compartir habitaciones, algo que no debería suceder en un país avanzado», defendió durante la entrevista.