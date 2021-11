La mesa de reindustrialización de Nissan continúa trabajando para cerrar un acuerdo de reindustrialización antes de llegar a fin de año. Todas las cartas ya están encima de la mesa y, tal y como han confirmado fuentes conocedoras de la situación a OKDIARIO, sólo falta cerrar unos flecos para que la llegada de los nuevos inversores sea un realidad. Great Wall Motors (GWM) se centran en la planta de la Zona Franca, mientras que Silence se enfoca a la de Montcada i Reixac (Barcelona) y el del ‘hub’, liderado por QEV Technologies, a la de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Los trabajadores han defendido que el acuerdo debe ser conjunto de las tres mesas de negociación abiertas y que se ha acordado no cerrar ningún proyecto por separado si no se tiene la reindustrialización total de las tres plantas afectadas, realizar nuevas reuniones y no descartar de forma definitiva ninguno de los proyectos presentados hasta el momento.

La empresa y las administraciones han asegurado que el diálogo «avanza en la dirección correcta» para establecer las bases generales de futuro acuerdo con los inversores y han anunciado una nueva reunión a finales de noviembre para conocer el avance de las negociaciones.

El secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raul Blanco, ha explicado que se puede «empezar a vislumbrar un horizonte industrial para las tres plantas de Nissan», aunque ha pedido prudencia. La directora general de Industria de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, ha valorado positivamente la reunión y ha destacado que están «avanzando correctamente en los diferentes proyectos».

El responsable de las Operaciones Industriales de Nissan en España, Frank Torres, ha anunciado por su parte que este viernes ha presentado a la mesa de reindustrialización el plan de negocio futuro para el Centro Técnico Europeo de Nissan en España y que la mesa ha autorizado el inicio de negociaciones con el futuro inversor.

Visita de Great Wall Motors

Por otro lado, responsables de la empresa china Great Wall Motors (GWM) visitarán esta semana las instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona y de Montcada i Reixac (Barcelona) para hacer una auditoría de las instalaciones junto a los responsables técnicos de Nissan. Según han explicado los comités de empresa de Nissan, esta visita se debe a los avances de la negociación en la mesa de activos.

Por su parte, las negociaciones con Silence progresan con respecto a los terrenos y naves de Montcada i Reixac y los tiempos necesarios para empezar la nueva actividad; mientras que el proyecto del ‘hub’ ya ha trasladado el plan industrial para la planta de Sant Andreu de la Barca.

En la mesa social, los trabajadores apuntan avances con Silence y el ‘hub’, aunque alertan de que aún «hay muchos temas abiertos pendientes de concreción», y aprovecharán la visita de GWM para tener una reunión presencial. Han asegurado que son conscientes de que las negociaciones van con retraso, aunque han hecho hincapié a la «magnitud de la negociación» y han subrayado la importancia de no cerrar la reindustrialización en falso.

Por otro lado, Nissan ha presentado el proyecto para las áreas de continuidad de Nissan Technical Centre Europe y Compras y han emplazado a una nueva reunión la próxima semana para Nissan Distribution Service.