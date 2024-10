Ni un euro más: Hacienda vigila con lupa el dinero que tienes en casa y la multa es descomunal

El uso del dinero en efectivo está disminuyendo progresivamente, aunque todavía se mantiene como el medio de pago más común. Tarjetas de crédito, pagos móviles y aplicaciones como Bizum están ganando popularidad, mientras que el efectivo parece quedar en un segundo plano. Sin embargo, hay quienes prefieren tener dinero a mano, especialmente los mayores o aquellos que son escépticos respecto a la tecnología. Además, siempre es útil contar con efectivo en casa para imprevistos. En cuanto a las normas que establece Hacienda, no hay un límite en sobre la cantidad de efectivo que puedes guardar en casa, pero la situación cambia al mover grandes cantidades de dinero.

La Ley 10/2010 establece regulaciones para prevenir el blanqueo de capitales, obligando a declarar cualquier traslado de más de 100.000 euros ante la Agencia Tributaria, así como al cruzar fronteras. Además, los bancos imponen restricciones a la retirada e ingresos en efectivo. Por esta razón, es recomendable avisar a tu entidad si necesitas una suma considerable de dinero, y recuerda que no se pueden hacer pagos en efectivo por encima de 1.000 euros debido a la «Ley antifraude» que entró en vigor en julio de 2021. En resumen, puedes tener efectivo en casa, pero debes estar atento a las regulaciones si decides moverlo.

Hacienda vigila el dinero que guardas en casa

Hacienda ha intensificado su supervisión sobre el uso del dinero efectivo. Aunque no hay un límite legal sobre la cantidad de dinero en efectivo que se puede guardar en casa, ciertas transacciones pueden levantar sospechas y desencadenar una investigación por parte la Administración.

Los bancos juegan un papel crucial en este control, ya que están obligados a reportar operaciones específicas, como retiradas o ingresos que superen los 3.000 euros o impliquen el uso de billetes de 500 euros. Este tipo de movimientos pueden hacer que la Agencia Tributaria inicie una inspección, por lo que es fundamental poder demostrar el origen del dinero, ya que sumas elevadas pueden interpretarse como indicios de actividades ilícitas.

Transferencias

La Agencia Tributaria tiene diversos mecanismos para identificar irregularidades, y está comprometida en la lucha contra el fraude fiscal, incluso cuando el dinero se mantiene en efectivo en los hogares. Mantiene un control riguroso sobre las transferencias que exceden los 6.000 euros. No notificar estas operaciones puede considerarse un delito fiscal, incluyendo la evasión de impuestos, blanqueo de capitales o fraude. Los bancos están obligados a alertar a Hacienda sobre la transacciones que superen esta cifra y deben informar de movimientos inusuales.

Cabe señalar que cualquier transferencia o cambio de titularidad que ocurra fuera del domicilio del propietario se clasifica como un movimiento, abarcando desde billetes y monedas hasta cheques y tarjetas prepago no nominativas. Aunque la Ley 10/2010 establece un límite de 10.000 euros para las transferencias, muchos bancos limitan los movimientos digitales a 6.000 euros. También hay restricciones para transportar más de 10.000 euros al entrar o salir del país y para movimientos internos, que están restringidos a 100.000 euros.

No declarar una transferencia puede resultar en multas que varían entre el 2% y el 25% de la cantidad no declarada. Si la transferencia no declarada supera los 10.000 euros, la sanción puede alcanzar los 2.500 euros, además de una multa adicional de 150 euros por presentar documentación incorrecta o incompleta.

En el caso de Bizum, la plataforma permite enviar hasta 1.000 euros por transacción, pero Hacienda establece un límite anual de 10.000 euros para declarar ingresos recibidos a través de este medio. Si se supera este límite, es necesario incluir todos los ingresos en la declaración de la Renta. Este límite es aplicable a particulares, mientras que los autónomos deben declarar los ingresos de Bizum como cualquier otro pago, ya que Hacienda puede monitorear fácilmente estas transacciones gracias a su naturaleza digital.

Límite de pago en efectivo de 1.000 euros

En julio de 2021, se implementó la «Ley antifraude», que reduce el límite de pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, aunque esta medida sólo aplica a empresarios y profesionales, no a las transacciones entre particulares. Es importante señalar que este límite se refiere a la suma total de la transacción. Si se realizan varios pagos parciales, el total no debe exceder los 1.000 euros.

Un aspecto interesante de esta ley es que, en caso de una transacción irregular, una de las partes puede denunciar a la otra y quedar exenta de sanción. Esto significa que si estás involucrado en una operación que supera el límite y decides reportar a la otra parte, puedes evitar la multa. Además, un tercero también puede presentar una denuncia, lo que podría llevarte a recibir una sanción sin previo aviso.

Las multas por incumplir esta normativa son severas: pueden alcanzar el 25% de la cuantía total de la transacción en cuestión. Para personas que no residan en España y no actúen como empresarios, el límite de pago en efectivo es de 10.000 euros. Esta ley busca combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en sectores donde se percibe un uso más frecuente del efectivo.