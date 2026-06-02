El sector turístico español ha dejado atrás la fase de recuperación para centrarse en la rentabilidad y la consolidación, en este contexto, Nautalia se ha situado entre las compañías que mejor aprovechado el buen momento del sector.

El propio directivo de la compañía, García Garrido, ha insistido en los últimos años en la necesidad de que las agencias abandonen la política de descuentos permanentes para centrarse en la mejora de la rentabilidad.

Con este objetivo, la agencia cerró 2025 con unos ingresos récord de 817 millones de euros y un EBITDA de 19 millones, un 13,4% superior al del ejercicio anterior, superando además los objetivos que la propia compañía se había marcado.

La cifra de negocio asciende a 248,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 22,7% respecto a los 202,9 millones del año anterior

Con estos resultados, Nautalia encadena ya tres ejercicios consecutivos en positivo y consolida un cambio de rumbo que ha llevado a la empresa de las pérdidas registradas en años anteriores

Pérdidas de hasta cinco millones

Apenas dos años antes, Nautalia presentaba un patrimonio neto negativo de más de cinco millones por las pérdidas registradas en la pandemia. Ahora el patrimonio neto se eleva hasta los 23,9 millones de euros, prácticamente el doble que los 12,6 millones que alcanzó en 2024.

Todo ello ha permitido a Nautalia convertirse en la red más rentable del mercado español por número de oficinas y empleados.

Más allá de las cifras, los resultados han reforzado la percepción en el sector de que la firma atraviesa una nueva etapa de crecimiento, apoyada en negocios de mayor valor añadido como los viajes corporativos, la gestión de eventos y el turismo receptivo internacional.

Desde Nautalia aseguran que su objetivo ya no es crecer más, sino crecer mejor. En este sentido, la estrategia de crecimiento de Nautalia también se está apoyando en nuevas alianzas comerciales.

Nuevos proyectos con WeRoad

En abril, la compañía fue seleccionada por WeRoad como socio estratégico en España para distribuir su oferta de viajes en grupo para millennials a través de las 200 oficinas de la red de Nautalia.

El acuerdo refuerza la apuesta de la agencia por diversificar su cartera de productos, atraer nuevos perfiles de viajeros y consolidar su posición como uno de los principales canales de distribución turística del país.