Mar Murtra ha dado un golpe en la mesa de Europa en su primera intervención pública como presidente de Telefónica con una petición a Bruselas: «Es hora de que se permita a las grandes empresas europeas consolidarse y crecer». Fusiones que permitan crear los famosos campeones europeos que compitan con «EEUU, Asia o las tecnologías de Oriente Medio». Palabras con las que Murtra ha dado el pistoletazo de salida en el Mobile World Congress (MWC).

El exceso de celo y regulación en Europa tienen que cambiar, para que se permita la consolidación en el sector europeo de las telecomunicaciones. Es la única manera de que «las operadoras ganen tamaño y refuercen su potencial tecnológico». Permitir la creación de grandes grupos en Europa resultaría clave para el futuro del Viejo Continente y generaría efectos favorables para el conjunto de la sociedad. Según Murtra, «este paso puede reforzar la autonomía estratégica europea, desbloquear la productividad y mejorar la vida de la gente”.

Adaptarse para crecer en un escenario en el que Europa está jugando ya en desventaja. El presidente de Telefónica ha reconocido que esa «adaptación es necesaria, pero no es un problema sólo de las compañías». Murtra ha pedido un esfuerzo a la Comisión Europea, porque «la posición de Europa en el mundo seguirá menguando si los reguladores no adaptan la normativa para permitir una consolidación del sector» que les haga más competitivos. Si no se produce esa adaptación, «Europa no tendrá capacidad para decidir su futuro de forma autónoma».

Telefónica en el Mobile World Congress

Murtra ha defendido en Barcelona el papel protagonista que el sector de las telecomunicaciones ha desempeñado históricamente en el progreso tecnológico de Europa y ha subrayado el potencial de las nuevas redes de ultra banda ancha y de las nuevas oportunidades auspiciadas por las arquitecturas basadas en la nube.

Con todo, el propio presidente de Telefónica explica que «la excesiva fragmentación de las empresas tecnológicas y el exceso de regulación» por parte de Bruselas impactan directamente en las cuentas de las compañías. Se queja el propio Murtra de que con el escenario acutal, «la insuficiente rentabilidad termina lastrando al sector en Europa», y que por eso «se ha quedado rezagada tecnológicamente».

Precisamente la regulación y el control de datos son los dos grandes caballos de batalla que tiene Bruselas sobre la mesa y, como ha destacado el presidente de Telefónica, no parece que los vayan a solucionar en el corto plazo, pero «es necesario». Las empresas de EEUU, Oriente Medio o Asia, juegan con otras reglas, y por ello tienen auténticos gigantes de las telecomunicaciones. Algo imposible de lograr «en la Europa actual», como lamenta Murtra, en un claro dardo a las leyes antimonopolio que rigen para las fusiones internas pero que no perjudican a las empresas que Bruselas no puede controlar.

La realidad del sector en otras geografías, como EEUU, Oriente Medio o Asia, ilustra los efectos favorables que se derivan de contar con un entorno más propicio para crear grandes campeones nacionales. “Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ahora estamos en una nueva era en la que empresas tecnológicas titánicas están, de nuevo, impulsando bruscamente el cambio. Estos gigantes trabajan como actores dominantes en mercados casi monopolísticos, tienen profundos conocimientos y son más capaces que hace 20 años”, ha declarado. “Todas estas empresas tienen su sede en Estados Unidos y en China”, ha rematado para reforzar la necesidad de que Europa progrese en este terreno.