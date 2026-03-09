El nuevo contrato de asistencia sanitaria de Muface, firmado con las aseguradoras Adeslas y Asisa, entró en vigor el 1 de mayo de 2025 y finalizará el 31 de diciembre de 2027. No obstante, ya han empezado las negociaciones de Muface con las aseguradoras y los médicos vuelven a denunciar que se les está dejando fuera de estas reuniones.

En concreto, desde la Asociación Unión Profesional de Médicos (Unipromel) se denuncia que «Muface vuelve a negociar el contrato con las aseguradoras sin los médicos».

Un error que vuelve a cometer Muface, ya que en las anteriores negociaciones se dejó fuera a los médicos cuando es un colectivo del que depende este contrato. En consecuencia, por los bajos salarios que se les ofrece a los médicos de la privada que trabajan con Muface, se ha producido una gran fuga de médicos hacia la sanidad privada e incluso a la Seguridad Social.

De esta forma, los médicos que atienden a través de Muface han exigido aumentos salariales superiores al 150%, denunciando que sus honorarios apenas han variado desde la década de 1990, situándose cerca de los 8 euros por consulta. Ante esta situación, se han preparado acciones legales para mejorar los pagos de las aseguradoras, con recientes mejoras del 12% en primeras consultas por parte de Asisa.

En el caso de los médicos de Muface se cobra 8 euros por consulta, un precio que sigue siendo muy inferior con respecto a los 20 euros que cobran los médicos de la sanidad privada. No obstante, según Unipromel siguen siendo unos «honorarios insuficientes».

De hecho, esta semana un juzgado ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unipromel, asociación que defiende los derechos de los médicos de la sanidad privada, contra la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Siendo uno de los principales motivos por los que se ha decidido admitir esta denuncia a trámite el silencio administrativo.

De esta forma, lo que piden los médicos de la sanidad privada en este recurso es la revisión de oficio de actos administrativos y declarar nulas determinadas condiciones generales de los contratos de seguros de salud. Esto se traduce en que los médicos denuncian que los contratos de las aseguradoras contienen cláusulas abusivas o ilegales.

Asimismo, las principales denuncias de los médicos se centran en que consideran que son unos «honorarios ridículos» los que las aseguradoras pagan a los médicos por las consultas privadas, que suele ser de 20 euros, mientras que en el caso de las consultas que son privadas sin contar con seguro alcanzan un precio de 100 euros. Todo ello mientras las primas que los seguros cobran a sus clientes siguen aumentando de manera generalizada este 2026.