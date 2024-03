Se desató la tormenta en RTVE. Moncloa ha destituido a Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE tras forzar ella en el consejo de este martes el despido de José Pablo López, Director de Contenidos de la cadena y hombre cercano a Presidencia del Gobierno.

Elena Sánchez, había elevado el órdago a Moncloa este martes al cesar en el consejo con el apoyo de los consejeros propuestos por el PP a José Pablo López, Director de Contenidos de la cadena pública, hombre cercano a Presidencia del Gobierno. Junto a los tres consejeros propuestos por el PP -Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio- ha votado a favor del cese uno de los dos consejeros de Podemos, José Manuel Martín Medem.

Los otros cuatro consejeros -dos del PSOE, uno de Podemos y el del PNV- han votado en contra de esta propuesta, realizada por Elena Sánchez al inicio del consejo. Un consejo que, como ha publicado este martes este diario, se preveían cambios importantes debido a la batalla existente entre la presidenta interina y el Comité de Dirección, unido hasta ahora en torno a la figura de López.

La decisión y el movimiento de Elena Sánchez ha forzado el movimiento de Moncloa. Todo empezó por el contrato a David Broncano y su programa La Resistencia, que se iba a debatir de nuevo en el consejo de este martes. Propuesto por López, Elena Sánchez forzó un consejo extraordinario el pasado 11 de marzo para debatirlo. Después de comunicar internamente que lo apoyaría, en el consejo cambió de opinión e instó a López a renegociar el contrato y rebajarlo de tres a un año.

Para este consejo de este martes se presentaba un nuevo contrato, a dos años, con la posibilidad de acabar el primer año si no se llegaba a un mínimo de audiencia. Pero lo que fuese a hacer Elena Sánchez en el consejo de hoy seguía siendo una incógnita. «Se reunió la semana pasado con Broncano y le dijo que sí a dos años y luego por la noche le llamó y le dijo que no», señalan fuentes conocedoras de la situación.

Pero, sobre todo, en el consejo del 11 de marzo Elena Sánchez aseguró a los consejeros que el Comité de Dirección de la cadena no era de su confianza y no era el suyo. Acto seguido el Comité de Dirección, con José Pablo López a la cabeza, le plantó en una reunión el 12 de marzo y no se han vuelto a reunir desde entonces.

La batalla interna era ya insostenible para el funcionamiento de la cadena. Elena Sánchez quería poder para nombrar a su propio equipo, algo que no le dejaban desde Moncloa, lo que le ha llevado a forzar el movimiento de este martes: buscar el apoyo de los consejeros propuestos por el PP y el del único que le queda en Unidas Podemos.

Pero este drástico movimiento ha tenido la respuesta correspondiente de Moncloa, que ahora tendrá que decidir si nombra un administrador único como lo fue Rosa María Mateo o los consejeros -incluida Elena Sánchez, que se mantiene como consejera- eligen un nuevo presidente interino. Hacer un real decreto tiene el inconveniente de que el Tribunal Constitucional ya dejó claro que no hay motivos para hacerlo por urgencia. Y, además, un real decreto hay que convalidarlo luego en el Congreso y en estos momentos de elecciones puede que el PSOE no tenga los apoyos de sus socios.