La situación interna en RTVE se ha convertido en algo insostenible para el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, elegida por Moncloa para el cargo en septiembre de 2022 tras forzar el cese de José Manuel Pérez Tornero, no tiene el apoyo del Consejo -salvo el representante de Sumar, José Manuel Martín Medem- y ahora tampoco el de los directivos cercanos al Gobierno en el Comité de Dirección, donde sólo cuenta con su directora de Gabinete, Verónica Olle.

Elegida por Moncloa para sustituir a Tornero y ratificada posteriormente en el Consejo de RTVE con los votos de dos de los tres consejeros del PSOE -Concepción Cascajosa y ella misma-, los dos de Sumar-Podemos -José Manuel Martín Medem y Javier Lakidain- y el del PNV -Juan José Baños-, Elena Sánchez ha tratado desde septiembre de 2022 de relevar al equipo directivo e imponer a sus hombres de confianza.

Pero, aunque el Consejo la ratificó por la mínima -Ramon Colom se votó a sí mismo y los tres del PP a su candidata-, la verdad es que no tiene los votos suficientes para cambiar a nadie -los altos cargos necesitan el voto del Consejo-. Ha intentado cesar en numerosas ocasiones al número dos de la cadena, Alfonso Morales, de la etapa de Tornero, y no ha podido. «Los consejeros del PSOE, Sumar y PNV votan a favor de los programas de la parrilla y cosas menores, pero cualquier cambio en el staff lo vetan», señalan fuentes internas conocedoras de la situación.

Maniatada en el Consejo, ahora ha perdido también el apoyo del Comité de Dirección, el que gestiona el día a día de la cadena y se reúne prácticamente todas las semanas. «Sólo tiene el apoyo de Verónica Olle, su jefa de Gabinete, que la puso ella en diciembre de 2022», señalan estas fuentes. «El resto no la apoya, especialmente los dos directivos cercanos a Moncloa, José Pablo López, director de Contenidos, y Pep Vilar, de Informativos», añaden.

La conclusión es que Sánchez está rodeada. Los departamentos clave de la cadena no los controla y están en manos de Moncloa. Contenidos e Informativos, López y Vilar, tienen el máximo apoyo de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Y el número dos, el secretario general, Morales, de la etapa de Tornero, tampoco la apoya.

«El resultado de todo esto es que la cadena ha llegado a un nivel de podredumbre desconocido. No se puede gestionar así y los gritos en el Comité de Dirección entre las dos facciones son constantes. Ella trata de hacerse valer repitiendo que la presidenta es ella, pero la cadena está parada y muchas propuestas no salen adelante», explican fuentes internas.

Ante esta situación la pregunta es simple: ¿por qué no dimite? o ¿por qué Moncloa no la cesa? «No dimite, aunque ha amenazado con ello, porque desde Moncloa se le pide que siga y que aguante hasta que se formalice un pacto con el PP, que están en ello», señalan.

«¿Y por qué no la cesan? Pues porque no pueden. No es sólo que la cesen, es que tienen que tener inmediatamente el sustituto, como pasó con ella cuando cesaron a Tornero. Ella fue ratificada en el Consejo pero, ¿a qué consejero pone el Gobierno de presidente ahora? Ramon Colom imposible porque va por su cuenta. Sólo queda Cascajosa. Es verdad que es militante del PSOE pero eso ¿qué más le da a Pedro Sánchez si ha colocado a un ministro en la Fiscalía? Pero es que Cascajosa tampoco ganaría la votación seguramente. Ten en cuenta que quedarían ocho consejeros y tres son del PP y uno Colom, cuatro. Y Lakidain vete a saber lo que votaría. No sería fácil», advierten.

Entonces, ¿qué le queda a Moncloa? Sólo puede eternizar la situación actual -aunque en marzo tienen que salir o ser renovados cinco consejeros en teoría: los tres del PP, el del PNV y Colom, además de nombrar a un sustituto de Pérez Tornero- o cerrar un acuerdo con el PP para renovar el Consejo de RTVE. «Las conversaciones entre los dos partidos existen, están hablando. Pero es todo muy complicado porque, si no se cambia la ley, tendrían que ser de los candidatos del concurso y hay que ver quién. O Pedro Sánchez saca otro real decreto y nombra un presidente provisional. Pero el problema de eso es que luego tiene que ser convalidado en el Congreso, y los apoyos están en el aire. Todo alrededor de RTVE actualmente es un enorme problema. Y, mientras, todos enfrentados internamente», señalan las fuentes.

Este jueves la presidenta Sánchez comparece en el Congreso y el PP ha registrado varias preguntas sobre su futuro.