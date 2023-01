Las espadas están en todo lo alto en Radio Televisión Española (RTVE). Mientras la emisión del mundial de fútbol le ha dado un respiro con las audiencias -va a ser segunda en diciembre, tras Antena 3 Televisión-, en la planta noble de la cadena pública todo se está complicando. La presidenta interina, Elena Sánchez, que acaba de ser operada de las cuerdas vocales, no tiene el apoyo del consejo -9 miembros: tres del PSOE, dos de Podemos, tres del PP y uno del PNV- para destituir al equipo del anterior presidente, José Manuel Pérez Tornero, aunque sí para contratar nuevos programas.

Por eso, Sánchez le ha pedido ya dos veces al secretario general, Alfonso Morales, fichado por Tornero, que dimita del cargo ante la imposibilidad de destituirle -necesita que lo haga el consejo-. «Pero las dos veces se ha negado Alfonso a dimitir, porque además tiene el apoyo de parte del consejo para quedarse ahí», señalan fuentes internas.

Sánchez, que sí pudo nombrar a una jefa de Gabinete de su cuerda porque dimitió el anterior, quiere situar a su lado para gestionar la cadena a Ángel García Castillejo, actualmente ya en el ente por demanda de Podemos. De acuerdo con las fuentes consultadas, Castillejo ya es casi en la práctica el ayudante de Sánchez. «Le encarga muchas tareas propias del secretario general a Castillejo, dejando fuera a Morales», explican estas fuentes.

Ante la negativa de Morales a dejar el cargo, la única opción de Sánchez sería destituirle. Pero no puede porque necesita que la destitución sea aprobada en el consejo, y no tiene el apoyo. Uno de los consejeros del PSOE, Ramon Colom, y el del PNV, Juanjo Baños, no votarían a favor.

Además, la intervención de Moncloa no ha servido, de momento. Elena Sánchez ha pedido a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que intervenga para doblar el brazo a los dos consejeros que no votan a favor de ella en el consejo para los temas del organigrama, Colom y Baños. De momento, sin éxito.

Dietas

Con estas dos vías cerradas, se da la circunstancia de que se ha filtrado públicamente una investigación de Hacienda a los gastos y dietas de la anterior cúpula de la cadena, Alfonso Morales incluido. «Es bastante sospechoso que haya salido eso y un supuesto trato de favor a una empresa por parte de Tornero y Morales en este momento. Justo en este momento», señalan estas fuentes. «El motivo es que Morales no acepta irse, y no es descartable que salgan más cosas para presionarle», vaticinan.