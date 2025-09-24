Trump sigue desatando delirio en los parqués de Wall Street, alzando valores rezagados a nuevas alturas. La última es la minera Lithium Americas, empresa que ha visto sus títulos volar hasta un 100% en la Bolsa de Nueva York en apenas una hora de sesión este miércoles, después de que se filtrará la posible inversión de la Casa Blanca en la compañía anoche. En el parqué de Toronto, donde la compañía canadiense también cotiza, las acciones suben a un paso de 92%.

Esta noticia, que detalló la posible entrada de la Administración de Trump en el 10% de la compañía, ha insuflado vida a las acciones de la minera norteamericana. La empresa retiene la mina de Thacker Pass (Nevada) dentro de su cartera, uno de los mayores depósitos de litio en el país. El litio es un ingrediente clave en todo desde baterías hasta coches o portátiles.

Así, las acciones han pasado de cotizar en torno a los 3 dólares (2,56 euros) hasta casi los 6 dólares (5 euros) en menos de una sesión bursátil. Según ha adelantado la agencia Reuters este martes, Washington está buscando renegociar un préstamo de 2.300 millones de dólares (1.959 millones de euros) que fue emitida por el Departamento de Energía de EEUU. El supuesto rescate de Lithium Americas es el último paso que el Gobierno republicano estadounidense ha tomado para intervenir en la cadena de recursos estratégicos, como fue el caso de Nippon Steel a las puertas del verano.

