La crisis de los semiconductores no sólo afecta a los fabricantes automovilísticos, también golpea a la actividad de los proveedores del motor. El 50% de las plantas de Michelin en España -Valladolid y Vitoria- han registrado paradas en sus líneas de producción por la falta de suministro. No obstante, la compañía gala ha logrado esquivar la escasez de piezas durante 10 meses y no prevé aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas gracias a la diversificación del negocio, ya que en los mercados de moto, camión, metro, agrícola, minería o ingeniería civil no se aprecian evoluciones por este motivo.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía en conversaciones con este diario, que han explicado que «tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la situación, pero pensamos que podemos afrontar esta situación con nuestras medidas internas de flexibilidad sin necesidad de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas productivas y organizativas». «Sólo tendríamos que recurrir a este tipo de medidas si la situación fuera muy grave y no se compensara con otros mercados», recalcan.

«La crisis de los semiconductores está afectando fundamentalmente a la fabricación de turismos, este es uno de nuestros mercados, pero no es el único, ya que también estamos presentes en los mercados de moto, camión, metro, agrícola, minería o ingeniería civil, en lo que no se aprecian evoluciones por este motivo», explican las citadas fuentes.

Además, aseguran que sólo una parte de la fabricación de gomas para turismos se está viendo afectada. «En el caso de los neumáticos para coches tenemos dos mercados: el de constructores de vehículos o primera monta, que está afectado por los semiconductores y el de reposición a reemplazo -cuando cambiamos los neumáticos de nuestros coches por desgaste o avería- que no está afectado».

«La primera monta supone un 40% de nuestra producción de turismo, por lo que sólo puede llegar a afectar, y de forma parcial, a las fábricas de Valladolid y Vitoria. La planta de Aranda de Duero fabrica neumáticos de camión y metro; y Lasarte de moto, por lo que son ajenas a este problema de falta de abastecimiento de piezas», cifran desde la compañía gala.

No descartan nuevas paradas

Ante este escenario, avisan de que «está previsto que la crisis de semiconductores se extienda hasta bien transcurrido el 2022, por lo que es posible que, en función de la evolución de la actividad de los fabricantes de automóviles, en algún momento nuestras dos fábricas -Vitoria y Valladolid- se vean obligadas a tener que parar la actividad de fabricación de neumáticos de turismo por la falta de demanda de los constructores de coches».

«Estas paradas están realizándose y se realizarán con nuestros sistemas internos de flexibilidad -una especie de bolsa de horas- acordados con los representantes de los trabajadores, y que ya se recogieron en nuestro convenio de 2011 y se han venido aplicando cuando las circunstancias lo han requerido. Unas medidas que fueron pensadas para poder adaptarnos a las evoluciones de los mercados y no suponen ningún tipo de reducción salarial para el personal», concluyen.