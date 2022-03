En un contexto de elevada inflación y en el que los depósitos no ofrecen ninguna rentabilidad, los fundadores de Micappital reclaman la necesidad de que la educación financiera y el asesoramiento se extienda en España y que no se limite sólo a los patrimonios más elevados. Esta fintech recomienda fondos de inversión de terceros sin que los clientes tengan que sacar el dinero de su banco y sólo cobran comisión si consiguen hacer ganar dinero al inversor.

Sobre el funcionamiento de la plataforma, Borja Nieto, uno de sus fundadores, explica que ellos aconsejan a los clientes cuál es la mejor forma de empezar a ahorrar, “pero nunca lo hacemos en productos del propio banco, sino en productos internacionales”. En realidad, más que recomendar fondos, lo que hacen es construir una cartera de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente. “Ayudamos al cliente a invertir, pero no tocamos su dinero. Lo que buscamos es que el cliente esté tranquilo, que tenga el dinero dentro de su banco, pero que lo tenga en los mejores productos”, añade.

En ese decantarse por productos internacionales tienen mucho las comisiones, generalmente más elevadas en el caso de los bancos y gestoras nacionales. Además, “cuando puedes elegir entre 14.000 fondos tienes un abanico más grande y puedes buscar los mejores productos”.

Bancos y gestoras independientes

Sobre el poder de los bancos en la gestión del ahorro y la inversión en España, Nieto afirma que las entidades suelen estar más enfocadas en las comisiones. El problema, considera, es que una vez que el banco “le mete un producto” a un cliente con un patrimonio no muy elevado “le tienen como un número y se olvidan un poco de sus objetivos”. “Los clientes que no tienen un patrimonio elevado no tienen asesoramiento en España hoy en día, y eso que el 95% de los ahorros está en manos de los bancos”, denuncia.

En cuanto a las gestoras españolas independientes, Nieto opina que “hay buenas, pero de nicho”. Nombres que saltan en la conversación con OKDIARIO son Magallanes, Cobas o Azvalor. Algunas de ellas les parecen “una muy buena gestora para una parte de la inversión, pero en un mundo globalizado se puede elegir entre muchas opciones. “A nivel nacional consideramos que hay gestores independientes que lo están haciendo muy bien, pero también es verdad que la competencia es fortísima”, explica.

Micappital no recibe ninguna retribución ni por parte de los bancos ni de las gestoras. Busca ser la primera plataforma en España que sólo cobra a éxito. El servicio, para inversiones inferiores a 1.000 euros es totalmente gratuito, a partir de esa cantidad el pago es de 2 euros por cada 1.000 invertidos con un máximo de 20 euros. “Lo que buscábamos era a través de la tecnología, poder democratizar ese ahorro y que las personas con un patrimonio más bajo pudieran estar asesoradas, que en nuestra opinión son los que más lo necesitan”, indica Nieto.

Clientes, patrimonio y objetivos

En unos cinco años de vida, la plataforma ya cuenta con 2.700 clientes y un patrimonio gestionado de 70 millones de euros. Aunque cada cliente es distinto, el cliente de Micappital suele tener alrededor de un 50% de exposición a renta variable en carteras diversificadas y globales a través de cinco o siente fondos de inversión. “Aunque los patrimonios por clientes no sean muy elevados pueden estar igual de diversificados que las personas que tienen mucho más dinero”, subraya Nieto.

A pesar de centrarse en mantener las carteras en positivo, para 2022 se fijan el objetivo, conservador, de alcanzar los 4.000 clientes. Y, aunque están focalizados en el asesoramiento en fondos de inversión y planes de pensiones, estudian el lanzamiento de nuevos productos, como la optimización de seguros, que esperan que vea la luz en el 2023.

Asesoramiento y educación financiera

Los fundadores de Micappital denuncian la falta de cultura financiera que sigue existiendo en España. “La gente no sabe que la inflación alcanzó el 7,5% en febrero, sino invertiría todo el mundo. No toda la gente conoce los efectos de la inflación. Muchos no se han enterado de que los depósitos no dan rentabilidad, a pesar de que tradicionalmente sí lo han hecho”, señala Borja Nieto, otro de los fundadores de la fintech, que además subraya que “hay una falta de confianza brutal en las entidades financiera”. En su opinión, “no hay asesoramiento fuera del cliente de banca privada, lo que hay es venta de producto”.