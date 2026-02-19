La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EEUU) ha dado pasos hacia posiciones contrarias a las del presidente Donald Trump a pocos meses de las elecciones de medio término norteamericanas. En concreto, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) ha abierto una pequeña puerta a una posible subida de tipos de interés, todo lo contrario de lo que está pidiendo el dirigente republicano. De esta forma, el banco central refuerza su ala antitrumpista.

«Varios participantes indicaron que habrían apoyado una descripción bilateral de las futuras decisiones del Comité referentes a los tipos, reflejo de la posibilidad de que los ajustes al alza en los tipos pudieran ser apropiados si la inflación se mantiene por encima del nivel objetivo», consta en las actas de la Fed publicadas este miércoles.

Los expertos consultados por este periódico coinciden en que esto muestra un refuerzo de la oposición contra Trump a pocos meses de la destitución de Powell. En ese sentido, Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, ha asegurado que «algunos miembros» de la Reserva Federal «siguen obsesionados con la narrativa de los aranceles a pesar de la evidencia de que todos los indicadores de presión inflacionaria muestran desinflación».

Para Lacalle, esto es una muestra «de que los bancos centrales no son independientes ni dependientes de los datos», por lo que existen sesgos evidentes. «Daría la impresión de que algunos miembros quieren sabotear de cara a los midterms», expone el profesional.

Antonio Castelo, analista de iBroker, considera que estas actas son «algo más duras» porque pretenden «frenar el entusiasmo con los recortes». En ese sentido, el experto descarta «un ciclo nuevo de subidas» a corto plazo y explica lo sucedido como una forma de relajar las señales hacia los mercados.

La Reserva Federal y Trump

Sea como sea, ambos profesionales coinciden en que las actas de la Reserva Federal reflejan un ligero cambio de posición hacia planteamientos más alejados del presidente Trump.

Para Lacalle, esto es un error: «En medio de las elecciones, bajaron tipos masivamente en algo que se interpretó como una ayuda al incumbente a pesar de tener peores datos de inflación que hoy. Los tipos ya están por encima de la tasa neutral y eso destruye empleo, y su propio libro beige habla de la ralentización del empleo. Si subieran tipos, incumplirían su mandato y además demostrarían (todavía más) que no son independientes».

Por su parte, Castelo considera que la Fed ha hecho esto a modo de «recordatorio de prudencia», pues «ve que el proceso desinflacionista va a ser más lento y algo irregular, y por eso muchos miembros quieren ver más datos antes de apoyar más recortes».

«Al mismo tiempo, el miedo a un frenazo fuerte del empleo se ha moderado, con un mercado laboral más bien estable, lo que les da margen para no precipitarse con las bajadas», asegura el analista de iBroker. «En ese contexto, algunos miembros plantean explícitamente que la guía futura sea más a dos bandas, es decir, mantener abierta la posibilidad, en teoría, de subir si la inflación se enquista, en lugar de seguir hablando solo de recortes», sentencia.

Por último, ambos analistas comparten que este cambio de tonalidad en la Fed no tiene relación con el posible nombramiento de Kevin Warsh como sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed.