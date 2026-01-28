La Reserva Federal (Fed), liderada por Jerome Powell, volverá a desafiar al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, al negarse a rebajar los tipos de interés. Este es el consenso entre los analistas, que apuntan a que el presidente del banco central norteamericano mantendrá su posición en una de sus últimas reuniones antes de que caduque su cargo en mayo, pese a que el dirigente republicano ejerce presión.

La guerra entre el Gobierno y la Fed viene de lejos. Y es que Trump se está viendo contra las cuerdas por culpa de un elevado endeudamiento que, a su vez, conlleva un gasto de intereses excesivamente alto por parte de su Ejecutivo.

Ante esto, la Fed ha preferido seguir otros criterios y no rebajar los tipos tan rápido como Trump desearía, siendo mucho más conservadores que otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).

Ahora, en la reunión de este miércoles, los analistas apuntan a que el organismo que preside Powell seguirá dándole la espalda a Trump. Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, prevé que la Fed no rebaje tipos.

Powell no obedece a Trump

En concreto, estos analistas consideran que «es probable que Powell atempere las expectativas de recortes del mercado señalando su preocupación por la inflación y afirmando que el FOMC tendrá que recibir más datos antes de comprometerse a volver a recortar».

«Esta postura relativamente hawkish podría proporcionar un apoyo puntual y muy necesario al dólar estadounidense», han asegurado. «Sin embargo, dado que el mercado de futuros no está descontando el próximo recorte hasta la reunión de julio, creemos que el repunte del billete verde será moderado este miércoles», han explicado.

El presidente Powell dejó claro que el banco tenía intención de mantener los tipos en la reunión de enero. «Además, la división cada vez más profunda entre los halcones y las palomas del comité también se hizo patente en diciembre», argumenta Ebury. En aquella ocasión, «siete miembros (de un total de 19) se mostraban a favor de no realizar ningún cambio de tipos en 2026, mientras que ocho preveían al menos dos recortes de tipos para este año».

Desde la última reunión, los datos que han sido publicados no han cambiado significativamente el panorama, pero lo que sí tenemos claro es que no justifican una flexibilización inmediata de la política monetaria. El mercado laboral sigue en un estado de «baja contratación y pocos despedidos».

Si bien la creación de empleo está siendo débil, no hay signos de un aumento de los despidos ni en los datos oficiales de desempleo ni en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. «El crecimiento sigue siendo sólido, y la segunda estimación del PIB del tercer trimestre apunta a una expansión que supera holgadamente el 4% anualizado», recuerdan los profesionales.

Por otro lado, «los indicadores de inflación de EEUU han sorprendido a la baja en los últimos meses, y no estamos viendo señales claras de un elevado impacto inflacionario por parte de los aranceles, ya que las empresas parecen estar absorbiendo gran parte de los sobrecostes de momento».

«Sin embargo, no esperamos que esta situación se vaya a prolongar indefinidamente y cabe señalar que parte de la debilidad inflacionaria se debe al cierre del Gobierno federal sufrido a finales del año pasado», sentencian los analistas.